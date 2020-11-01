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Сколько еще зараженных COVID-19 выявили за сутки на 1 ноября в Бердске?

12:07 01.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Цифры растут. Теперь в городе зарегистрировано 535 больных. Выздоровело от коронавирусной инфекции гораздо меньше.

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Коронавирусная статистика в Бердске набирает обороты
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба, на 1 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся не менее 1800 жителей города.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 449 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у нескольких  бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 1 ноября, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 535 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу обнаружили 10 новых случаев коронавируса, а в пятницу, 30 октября - 18.

COVID-19 анализы на коронавирус выписали за сутки тест
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От редакции

Статистика падает - это обнадеживает?

Аноним, 01 ноября 2020 12:13
Вы не заражённых выявляйте, а реально больных лечите!

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