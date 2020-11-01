Сколько еще зараженных COVID-19 выявили за сутки на 1 ноября в Бердске?

Цифры растут. Теперь в городе зарегистрировано 535 больных. Выздоровело от коронавирусной инфекции гораздо меньше.

Коронавирусная статистика в Бердске набирает обороты

По данным оперативного штаба, на 1 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся не менее 1800 жителей города.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 449 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у нескольких бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 1 ноября, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 535 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу обнаружили 10 новых случаев коронавируса, а в пятницу, 30 октября - 18.