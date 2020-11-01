Что в 5 раз снижает риск заражения коронавирусом, рассказал Сергей Нетесов из "Вектора"

Исследования ученых из КНР показали, что люди, которые носят очки, значительно реже заражаются коронавирусом. Об этом на площадке форума OpenBio рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
"В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже", - цитирует ученого "Российская газета". Профессор добавил, что в Китае ситуация стала очевидной благодаря тому, что более 80% людей с нарушениями зрения предпочитают очки контактным линзам.
"Пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки", - сообщил Нетесов.