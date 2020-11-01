Новые выплаты медикам за работу с ковид-пациентами установило правительство. Кому и сколько - подробно

16 млрд рублей из 24 пойдут на доплаты за выполнение особо важных работ, а 8,6 млрд — за особые условия труда и допнагрузку. Кабмин также установил посменные выплаты и продлил программу стимулирующих надбавок до 2022 года.

Правительство утвердило выделение 24 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство России выделит из резервного фонда в общей сложности более 24,6 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие документы опубликованы 31 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Из общей суммы 16 млрд пойдут на выплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19, за выполнение особо важных работ.

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 16 066 723,7 тыс. руб.», — говорится в документе.

Еще одним распоряжением правительство утвердило выделение из резервного фонда 8,6 млрд руб. Эти деньги пойдут на выплаты медработникам «за особые условия труда и дополнительную нагрузку».

Отдельным постановлением правительство продлило стимулирующие выплаты для врачей, работающих с коронавирусными пациентами, до конца 2021 года.

В этом же документе вводятся посменные выплаты, которые будут производиться ежемесячно. Нормативная смена определяется как пятая часть продолжительности рабочего времени в неделю, установленной в соответствии с законодательством.

В итоге правительство установило следующие посменные выплаты:

в рамках скорой помощи: врачам — 2430 руб., среднему медперсоналу — 1215 руб., младшему медперсоналу- 950 руб., фельдшерам (медсестрам) — 600 руб.

в стационарах: врачам — 3880 руб., среднему медперсоналу — 2430 руб., младшему медперсоналу — 1215 руб.

в рамках первичной медико-санитарной помощи: врачам — 2430 руб., среднему медперсоналу — 1215 руб., младшему медперсоналу — 600 руб.

в патологоанатомических бюро: врачам — 3880 руб., среднему медперсоналу — 2430 руб., младшему медперсоналу — 1215 руб.



водителям машин скорой помощи — 1215 руб.членам экипажей воздушных судов санавиации — 1215 руб.не оказывающим помощь, но контактирующие с больными COVID-19: врачам — 2430 руб., среднему медперсоналу — 1215 руб., младшему медперсоналу- 600 руб.

О том, что правительство готовится выделить почти 25 млрд на выплаты медикам, работающим с больными с COVID-19, сообщали СМИ со ссылкой на проекты распоряжения кабмина.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил установить в течение трех месяцев (апрель, май и июнь) дополнительные выплаты для специалистов, непосредственно работающих с пациентами, зараженными коронавирусом. В частности, для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Также для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб. Эти выплаты освободили от налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Позже выплаты несколько раз продлевались, а в конце сентября Путин заявил, что согласен на переход к посменным доплатам медикам, то есть когда учитывается фактически отработанное время. Он предположил, что такая схема является «более социально справедливой».