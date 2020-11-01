Закрывается на карантин из-за COVID-19 Англия. Пол-Европы уже на самоизоляции

На 4 недели будут закрыты непродовольственные магазины, пабы, рестораны. Жители королевства смогут выходить из дома в магазин, на работу, учебу и ради занятий спортом.

На территории Англии введут карантин из-за COVID-19

На территории Англии с пятого ноября введут карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На четыре недели будут закрыты непродовольственные магазины, пабы, рестораны. При этом школы, колледжи и университеты останутся открыты. Ограничения продлятся до второго декабря.

Жители королевства смогут выходить из дома в магазин, на работу, учебу и ради занятий спортом.

Глава кабмина заявил, что в условиях пандемии продолжается постоянная борьба и балансирование между жизнями граждан и их средствами к существованию, что должно обеспечивать любое правительство. Он добавил, что жизни людей при этом должны стоять на первом месте, но также нельзя забывать о долгосрочном воздействии этих мер на экономику.

После начала второй волны пандемии правительство ввело для Англии с 12 октября трехуровневую систему местных локдаунов (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои жесткие ограничения).

Жесткий карантин в Бельгии

Власти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения, сообщил 30 октября премьер-министр Александр де Кроо.

Так, в стране на неделю (до 16 ноября) продлят каникулы у школьников, а также закроют все не жизненно необходимые магазины (кроме продуктовых и супермаркетов), парикмахерские. Кроме того, запрещается принимать гостей, работа становится строго удаленной везде, где это возможно.

Ограничения будут действовать до середины декабря.

Второй локдаун в Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса.

По его словам, старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. В этот раз не будут закрываться магазины и предприятия сферы обслуживания. Там, где возможно, компаниям следует переводить сотрудников на удаленную работу, подчеркнул Курц.

Самоизоляция во Франции

Режим самоизоляции по всей Франции ввели с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса.

Карантин в стране продлится до 1 декабря.

Граждане смогут выходить из дома для посещения работы, медицинских учреждений, продуктовых магазинов, а также для прогулок вблизи дома. Для иных целей жителям страны необходимо будет специальное разрешение. Также будет запрещён выезд за пределы региона проживания. В стране будут закрыты развлекательные заведения, бары и рестораны, отменены массовые мероприятия, однако школы и детские сады продолжат свою работу.

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