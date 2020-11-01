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Экс-президент пожизненно станет сенатором: Путин внес поправки в Госдуму

10:01 01.11.2020 Фото: duma.gov.ru
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Предложенные изменения предусмотрены поправками в Конституцию, принятыми по итогам голосования в июле.

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Путин внес в Госдуму поправки, позволяющие экс-президенту стать сенатором пожизненно

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрении Госдумы законопроект о порядке формирования Совета Федерации, документ опубликован 31 октября на сайте Госдумы.

Предложенные изменения предусмотрены поправками в Конституцию, принятыми по итогам голосования в июле. Также Путин внес в ГД проект закона об изменениях в законе «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

Документ предусматривает возможность для прекратившего полномочия президента занимать пост сенатора пожизненно. Если полномочия главы государства истекают до принятия закона, ему необходимо в течение трех месяцев подать заявление на вхождение в Совфед.

Кроме того, предполагается возможность вхождения с состав СФ не более 30 россиян, назначаемых президентом, из которых только семь смогут занять пост сенатора на пожизненные срок. Получить пожизненный статус сенатора могут граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной.

Законопроект также расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. Новым основанием для отставки могут стать нарушения регламента, регулирующего их деятельность.

Как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, внесенные Путиным законопроекты планируют принять до конца 2020 года.

В сентябре Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции.

Голосование прошло с 25 июня по 1 июля, за изменение основного закона выступили 77,92% россиян, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.

28 октября Госдума приняла законопроект, устанавливающий новую процедуру назначения глав Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Службы внешней разведки (СВР).

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