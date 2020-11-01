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Снял с должности главнокомандующего войками Росгвардии своим указом Путин

10:31 01.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Причины освобождения генерала-полковника Сергея Ченчика от высокой должности не уточняется.

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Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в документе.

Причины такого решения не уточняются.

генерал должности росгвардия указ Сергей Ченчик
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