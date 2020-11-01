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Кому не поможет вакцина от COVID-19, перечислил иммунолог

10:57 01.11.2020 Фото: pexels.com
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В некоторых состояниях человеку нужно выдержать паузу, прежде чем делать прививку, отметил Георгий Викулов.

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В каких случаях стоит отложить вакцинацию от COVID-19

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже в ноябре-декабре. На кого вакцина может не подействовать и кому стоит повременить с вакцинацией, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.

Около одного процента населения может недостаточно эффективно отвечать на вакцинацию или даже вообще не отвечать. Не потому, что вакцины плохие или нарушена техника иммунизации, это особенности конкретного человека, конкретного организма, рассказал врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

"Способность отвечать на вакцинацию зависит от множества факторов: от состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины. Кроме того, есть люди с иммунодефицитными состояниями, и количество таких заболеваний исчисляется уже сотнями", – сказал Георгий Викулов.

В некоторых состояниях человеку нужно выдержать паузу, прежде чем делать вакцинацию, отметил специалист.

"Вакцинация проводится только при отсутствии общих для вакцины противопоказаний и индивидуальных противопоказаний, которые могут быть у человека. При отсутствии обострения любых хронических заболеваний, острых состояний, включая ОРВИ, гриппы, инфекции. Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации", – сказал Георгий Викулов.

Врач-иммунолог рассказал, что может влиять на образование антител к вирусу.

"На продукцию антител могут влиять принимаемые препараты, наличие обострения определенных заболеваний, и самое главное – достаточное количество клеток, которые продуцируют эти тела, то есть наличие механизма, обеспечивающего образование и переключение антител. В отношении защиты от COVID-19 антитела играют далеко не единственную и далеко не самую главную роль", – рассказал радио Sputnik Георгий Викулов.

Нужно ли проверять иммунный статус перед вакцинацией, решает врач иммунолог-аллерголог после обследования конкретного пациента, отметил эксперт.

COVID-19 вакцина иммунодефицит коронавирус Георгий Викулов
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