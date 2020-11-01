Мощное землетрясение в турецком Измире унесло жизни 42 человек

В результате стихийного бедствия ранения получили 886. На лечении находятся 229 человек. В 9 зданиях третьего города Турции продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадала и соседняя Греция.

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 42

Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 42. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«В общей сложности 42 наших гражданина погибли, 1 из них погиб в результате утопления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия ранения получили 886. На лечении находятся 229 человек. В настоящее время в 9 зданиях Измира продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось о 24 погибших в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар провинции Измир. Кроме того город Измир оказался наиболее пострадавшим в результате стихии. После стихийного бедствия в город прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подземные толчки почувствовали и жители близлежащих островов, принадлежавших Греции.

Землетрясение также привело к разрушениям на греческом острове Самос, где погибли два человека и несколько десятков пострадали.

В связи с землетрясением президент России Владимир Путин направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану, а также премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.