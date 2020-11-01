100-процентное поражение легких: Умер от коронавируса дирижер Михайловского театра

Знаменитому музыканту и музрководителю питерского театра Александру Ведерникову было 56 лет. С ним простились в кругу близких накануне. Дирижера похоронили в Москве.

Александр Ведерников был музыкальным руководителем питерского Михайловского театра

С главным дирижером петербургского Михайловского театра Александром Ведерниковым простились в узком кругу близких и родных 31 октября. Похороны прошли в Москве. Ведерников скончался в столичной больницы от коронавируса в возрасте 56 лет. У него было стопроцентное поражение легких.

Творчество Ведерникова всегда было активным и плодотворным, а в последнее время наступала кульминация его деятельности. Об этом рассказали в инстаграм театра.

Последним спектаклем, которым дирижировал Александр Ведерников, была опера «Сельская честь» на открытии оперного сезона 4 октября.