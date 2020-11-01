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100-процентное поражение легких: Умер от коронавируса дирижер Михайловского театра

11:10 01.11.2020 Фото: Википедии
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Знаменитому музыканту и музрководителю питерского театра Александру Ведерникову было 56 лет. С ним простились в кругу близких накануне. Дирижера похоронили в Москве.

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Александр Ведерников был музыкальным руководителем питерского Михайловского театра
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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100-процентное поражение легких: Умер от коронавируса дирижер Михайловского театраУмер сыгравший Джеймса Бонда актер сэр Шон КоннериЕщё 479 новостей

С главным дирижером петербургского Михайловского театра Александром Ведерниковым простились в узком кругу близких и родных 31 октября. Похороны прошли в Москве. Ведерников скончался в столичной больницы от коронавируса в возрасте 56 лет. У него было стопроцентное поражение легких.

Творчество Ведерникова всегда было активным и плодотворным, а в последнее время наступала кульминация его деятельности. Об этом рассказали в инстаграм театра.

Последним спектаклем, которым дирижировал Александр Ведерников, была опера «Сельская честь» на открытии оперного сезона 4 октября.

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С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Ведерникова, музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра. Выдающийся музыкант, имевший широкую известность во всем мире, скончался на 57-м году жизни в результате тяжелой болезни. «Из жизни ушел выдающийся музыкант. Для меня лично, для Михайловского театра, для всего музыкального мира - это невосполнимая утрата, - с болью говорит Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра. - И именно сейчас, в этот тяжелый момент, я хочу обратиться ко всем коллегам и напомнить о том, что нельзя недооценивать опасность коронавируса. Последним спектаклем, которым продирижировал маэстро, была «Сельская честь» на открытии оперного сезона. 10 ноября Михайловский театр посвятит спектакль памяти Александра Александровича Ведерникова. Царство небесное». Коллектив Михайловского театра, где маэстро работал с 2019 года, высоко ценил его личные и творческие качества. Глубокий, серьезный музыкант, он добивался высочайшего качества оркестрового звучания, тщательно работал со всеми группами инструментов. Событием в творческой жизни театра стала постановка оперы «Аида», музыкальный уровень которой сопоставим с самыми высокими достижениями ведущих мировых коллективов. Огромным успехом пользовались симфонические программы, подготовленные Александром Ведерниковым с оркестром Михайловского театра и представленные в Большом зале филармонии. Александр Ведерников связывал с Михайловским театром серьезные творческие планы. Весь коллектив театра с болью воспринял известие о его безвременном уходе. Этот человек жил музыкой и всех вокруг заражал своей любовью к искусству и творчеству. За совсем небольшое время, которое маэстро руководил нашим оркестром, он проделал огромную работу. И это то, что забрать у нас нельзя: те результаты, которых достигли наши музыканты, работая с ним. Это все останется в нашем театре, для наших зрителей, как память о необыкновенном музыканте. Выражаем глубочайшие и самые искренние соболезнования его семье и близким. #АлександрВедерников

Публикация от Михайловский Театр (@mikhailovskytheatre)

дирижер коронавирус музыкант скончался театр Александр Ведерников
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