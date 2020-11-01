Какой-то блаженный включает музыку с низкими частотами и слушает до 23.00

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Евгений:

-Живем на Северном, 19/1. Вот уже третий день какой-то дебил включает музыку с низкими частотами и слушает ее до 22-23 ч. вечера. Непонятно, не то в какой-то квартире, не то на СТО, не то на стоянке под окнами. Уже начинает действовать на нервы. Ты с головой дружишь хоть немного, блаженный?