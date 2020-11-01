13-летний грабитель отобрал у прохожей телефон и банковскую карту в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска задержан подозреваемый в грабеже, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.
23 октября у одного из домов по улице Первомайской неизвестный отобрал у прохожей сотовый телефон, банковскую карту и денежные средства. Ущерб от преступления составил около 20 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 13-летний житель Первомайского района. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Похищенное частично изъято.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.