13-летний грабитель отобрал у прохожей телефон и банковскую карту в Новосибирске

Ущерб от преступления составил около 20 тысяч рублей. Подозреваемого в грабеже подростка задержали через неделю.

Полиция задержала малолетнего грабителя

В Первомайском районе Новосибирска задержан подозреваемый в грабеже, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

23 октября у одного из домов по улице Первомайской неизвестный отобрал у прохожей сотовый телефон, банковскую карту и денежные средства. Ущерб от преступления составил около 20 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 13-летний житель Первомайского района. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.