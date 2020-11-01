За должников по электроэнергии всерьез возьмутся региональные власти по приказу правительства

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что задолженность потребителей за электроэнергию и тепло в России с начала 2020 года увеличилась на 44,5 млрд рублей.

Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию

Правительство РФ поручило принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию, сообщили в субботу на сайте кабмина.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления принять меры по <...> сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы и недопущению увеличения просроченной задолженности", - говорится в сообщении.

Решение было принято на заседании правительства 29 октября. Уточняется, что информацию о результатах работы необходимо предоставить в Минэнерго и Минстрой до 30 апреля 2021 года.

На заседании правительства в четверг глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что задолженность потребителей за электроэнергию и тепло в России с начала 2020 года увеличилась на 44,5 млрд рублей (или на 14,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне эпидемиологической ситуации.