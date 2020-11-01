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Гороскопы / Общество

Точный гороскоп на понедельник 2 ноября 2020 года: Девам могут поступать очень привлекательные коммерческие предложения

23:37 01.11.2020 Фото: pixabay.com
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Прекрасный день у Скорпионов. Это хорошо для переговоров, брака. Покровительство состоятельного человека или помощь друзей помогут вам добиться успеха. Не нужно стесняться начинать в любом деле.

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Львы станут сексуальнее и прекрасный день у Скорпионов

У Овнов хороший день, чтобы найти компромисс с членами семьи и влиятельными лицами. Полезно осознавать, кем вы видите себя в будущем, настраиваться на позитивные мысли и создавать в доме уют.

Не исключено, что перегрузка и нервное напряжение могут стать для Тельцов причиной стресса и болезни. Вас ждет много пустых тем. Новое знакомство не заставит себя долго ждать.

День у Близнецов может быть трудным в профессиональном плане. Когда успех кажется вам очень близким, на вашем пути возникнут новые препятствия, мешающие вам реализовать свои планы.

События дня откроют много нового для Раков, появится интерес к культуре, философии, истории, будет много интересных знакомств. Работа переведет вас на новый уровень жизни. Не уезжайте сейчас в отпуск — нет уверенности, что ваша работа останется за вами.

У Львов день способствует общению, поиску новых друзей, установлению деловых контактов, устранение жилищных проблем. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к увеличению.

Девам могут поступать очень привлекательные коммерческие предложения. Хороший день для начала новых романтических отношений, предложения руки и сердца. Хорошее время для романтического ужина.

Весам день принесет душевное спокойствие и обещает быть благоприятным во многих отношениях. Повышенная работоспособность и нестандартный подход к решению проблем принесут женщинам ощутимые результаты.

Прекрасный день у Скорпионов. Это хорошо для переговоров, брака. Покровительство состоятельного человека или помощь друзей помогут вам добиться успеха. Не нужно стесняться начинать в любом деле.

У Стрельцов - возможны небольшие поездки, много мелочей. Остерегайтесь простуды. Не стоит предпринимать серьезных и решительных действий, сегодня не лучший день. Но вещи, требующие внимания и сосредоточенности, будут работать.

Бюджет Козерогов медленно, но верно улучшается. Звезды приглашают к установлению контактов с деловыми партнерами уже сегодня. Однако окончательный исход дел зависит только от вашей работы.

Первая половина дня Водолеев будет полностью посвящена тяжелой работы, переориентация, реорганизации бизнеса. Финансовое положение на данный момент стабильное.

День у Рыб символизирует достижение цели, победу. Многие используют благоприятные возможности и «толкают все рычаги» для достижения своих целей. В этой ситуации найдите точки соприкосновения с другими людьми.

Источник: izvmor.ru

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