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Побила рекорд по заражению COVID-19 за сутки на 1 ноября Россия

15:01 01.11.2020 Фото: pexels.com
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Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 30 октября и составил 18 283 выявленных новых случая болезни в стране за сутки.

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В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Побила рекорд по заражению COVID-19 за сутки на 1 ноября РоссияС шокирующих цифр по смертям и зараженным COVID-19 начала ноябрь Новосибирская областьЕщё 294 новостей

Число случаев коронавируса в России выросло за сутки на рекордные 18 665, до 1 636 781, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в воскресенье, 1 ноября.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 30 октября и составил 18 283 выявленных новых случая болезни в стране за сутки.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4640 (24,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 1 636 781 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,2%.

COVID-19 коронавирус последние сутки прирост рекорд
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