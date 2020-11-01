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Кровавая бойня: Перерезал горло одной из двух жертв, пятеро ранены человеком в пугающей одежде

15:15 01.11.2020 Фото: lapresse.ca
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Машина подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города, в салоне находились канистры с топливом и холодное оружие.

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В машине подозреваемого в нападениях в Квебеке нашли канистры с топливом

Машина подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города, в салоне находились канистры с топливом и холодное оружие, сообщает канадская газета Le Soleil.

Ранее полиция сообщила о задержании подозреваемого. Задержанный был госпитализирован. Сообщалось, что ему около 25 лет.

Издание также сообщает, что у одной из жертв было перерезано горло.

По сообщениям телеканала CBC, не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате нападения неизвестного "в средневековой одежде" с холодным оружием в Квебеке. Нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.

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