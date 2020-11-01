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Дочь Легкоступовой обвинила ее мужа в насилии над певицей: "Это чистой воды абьюзинг!"

16:10 01.11.2020 Фото: Скриншот
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Также Анетта Бриль рассказала, что Фирсов нападал на сына певицы — Матвея. Он предупреждал, что у матери — непереносимость алкоголя, и ей пить нельзя.

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Вскрытие показало, что Валентина Легкоступова умерла из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала, что супруг артистки, яхтсмен Юрий Фирсов, действовал как "абьюзер".

К такому выводу, по словам женщины, пришли эксперты. По словам Бриль, она сразу встревожилась, когда увидела состояние матери, и начала спрашивать, не болит ли у нее что-нибудь и что случилось.

"Она сказала: "По-моему, я упала". Говорю: "А ты ничем больше не ударилась?". Она помотала головой", — рассказала Бриль. Фирсов, по ее словам, ничего не говорил и лишь после смерти певицы начал рассказывать, что та упала. Легкоступова, как отметила Бриль, могла не рассказать о том, что на самом деле случилось, так как была запугана или стеснялась.

Также Бриль рассказала, что предлагала матери поехать в нормальную больницу, однако Фирсов предложил поехать в клинику, где он постоянно лечился. Легкоступова согласилась поехать туда.

"Это чистой воды абьюзинг! На мой взгляд, психологическое насилие над мамой было очень сильное. Он оградил ее от всех членов семьи - от меня, моего брата, от бабушки", — рассказала дочь певицы.

У Легкоступовой, как отмечается, всегда были теплые отношения со своей матерью.

Также дочь певицы рассказала, что Фирсов нападал на сына Легкоступовой — Матвея. Он предупреждал, что у женщины — непереносимость алкоголя, и ей пить нельзя.

"Это довело Фирсова до белого каления. Он начал бросаться на брата с двумя ножами, выбил дверь в его комнате и выставил его из дома без вещей и без документов", — заявила Бриль.

"То, что Фирсов преступник в плане того, что он психологический тиран, — это абсолютно точно", — подытожила она.

Певица Валентина Легкоступова, известная исполнением хита "Ягода-малина", попала в тяжелом состоянии в больницу в августе. Артистка впала в кому и спустя несколько дней умерла. Вскрытие показало, что Легкоступова умерла из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети певицы подозревают, что ее супруг спаивал женщину и избивал ее.

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