Горит электроподстанция гипермаркета стройматериалов "Леруа Мерлен" в Новосибирске

Самостоятельно эвакуировались 115 человек рабочего персонала и 260 человек посетителей. На пожар выехало 19 единиц пожарной техники и 74 человека личного состава.

Из подстанции идет дым, открытого горения нет

В Новосибирске по ул. Мясниковой произошло возгорание в электроподстанции гипермаркета, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в воскресенье.

1 ноября в 14:32 в Калининском районе Новосибирск произошел пожар в электроподстанции гипермаркета строительных материалов "Леруа Мерлен". Из подстанции идет дым, открытого горения нет.

Самостоятельно эвакуировались 115 человек рабочего персонала и 260 человек посетителей, пострадавших нет.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из складского помещения шел дым. Выехало 19 единиц техники и 74 человека личного состава. Информация уточняется.