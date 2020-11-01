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Горит электроподстанция гипермаркета стройматериалов "Леруа Мерлен" в Новосибирске

16:24 01.11.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Самостоятельно эвакуировались 115 человек рабочего персонала и 260 человек посетителей. На пожар выехало 19 единиц пожарной техники и 74 человека личного состава.

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Из подстанции идет дым, открытого горения нет

В Новосибирске по ул. Мясниковой произошло возгорание в электроподстанции гипермаркета, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в воскресенье.

1 ноября в 14:32 в Калининском районе Новосибирск произошел пожар в электроподстанции гипермаркета строительных материалов "Леруа Мерлен". Из подстанции идет дым, открытого горения нет.

Самостоятельно эвакуировались 115 человек рабочего персонала и 260 человек посетителей, пострадавших нет.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из складского помещения шел дым. Выехало 19 единиц техники и 74 человека личного состава. Информация уточняется.

возгорание пожар стройматериал электроподстанция Леруа Марлен ГУ МЧС по НСО
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