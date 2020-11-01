Взорвал себя в маске Деда Мороза мужчина на Октябрьском рынке. Ему оторвало руку

Пострадавшего госпитализировали. Еще три человека пострадали. Инцидент произошел в Коврове. Предположительно, мужчина приревновал жену.

В Коврове мужчина взорвал гранату в магазине. Его госпитализировали

Мужчина взорвал гранату в магазине в городе Коврове во Владимирской области, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

В Коврове мужчина взорвал гранату в магазине, он пострадал и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства. Взрыв произошел в магазине на местном рынке.

Правоохранительные органы устанавливают мотивы подрывника. Также выясняется, где он взял гранату.

По информации регионального управления МВД, пострадали три человека.

Как сообщает телеграм-канал Mash, взорвал себя мужчина в маске Деда Мороза, предположительно, с помощью самодельного взрывного устройства. Ему оторвало руку. Говорят, что он приревновал жену.

"В 10:30 мск в полицию города Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский". Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, хлопок мог произойти из-за использования взрывного устройства, которое мужчина использовал по мотивам ревности к жене. "Возможно, это была гранта или другое устройство. Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.