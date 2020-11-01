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Сколько пациентов скончались от COVID-19 за сутки на 1 ноября в России, подсчитал оперштаб

17:59 01.11.2020 Фото: pexels.com
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С начала пандемии умело 28 235 россиян с коронавирусной инфекцией. Больше всего заразившихся и умерших в Москве. Столица отказалась от массовых праздников.

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Проведено свыше 61 млн тестов: в России выявлено 18 665 новых случаев COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько пациентов скончались от COVID-19 за сутки на 1 ноября в России, подсчитал оперштабПобила рекорд по заражению COVID-19 за сутки на 1 ноября РоссияЕщё 295 новостей

За минувшие сутки в России выявлено 18 665 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране диагноз подтверждён у 1 636 781 человека, из которых 1 225 673 выздоровели (74,88%). Скончались 28 235 пациентов (1,73%), за сутки умерли 245 человек.

За прошедшие сутки в России выявлено 18 665 новых случаев заболевания коронавирусом (днём ранее диагноз был подтверждён у 18 140 человек). Это новый суточный максимум для РФ, предыдущее пиковое значение было зафиксировано 30 октября (18 283).

Всего с начала эпидемии в стране выявлен 1 636 781 заболевший, из них выздоровели 1 225 673 человека (74,88%), в том числе 10 259 — за минувшие сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 28 235 пациентов (1,73%), за сутки умерли 245 человек.

За весь период проведено свыше 61 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 588 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 390 тыс. человек.

В Москве выявлен 5261 новый случай заболевания (днём ранее — 4952). Весной максимальный суточный прирост в городе был зафиксирован 7 мая (6703 человека).

По сообщению столичного оперштаба, за день в больницы поступил 1131 пациент с коронавирусом. Более 500 новых случаев COVID-19 за сутки также зафиксировано в Санкт-Петербурге (896) и Московской области (545).

Москва закрывается

Число зафиксированных случаев заболевания в Москве пока не достигает пиковых значений, пришедшихся на начало мая. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что развёрнутые в городе временные госпитали для больных COVID-19 будут работать до окончания пандемии. Вместе с тем в Москве отменили ряд массовых мероприятий, запланированных на 4 и 7 ноября.

«Резервные госпитали будут работать в полном объёме, даже если будет снижение нагрузки больничных коек под ковид, мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла», — сказал градоначальник в эфире канала «Россия-1».

Мэр полагает, что введённые в столице ограничения показали свою эффективность и «дают надежду, что ситуация не будет ухудшаться».

Накануне стало известно, что в связи с ситуацией с коронавирусом в Москве отменены массовые мероприятия, запланированные на 4 и 7 ноября.

«В целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа президента России установленный указом мэра Москвы запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента региональной безопасности.

В ведомстве рассказали, что в правительство столицы поступили уведомления о проведении публичных акций 4 ноября 2020 года в разных районах города. Отмечается, что «в связи с изложенным заявленные на 4 ноября публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы».

По этой же причине проведение 7 ноября торжественного марша, посвящённого годовщине военного парада на Красной площади 1941 года, отменено.

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