"Сколько наша Баба Галя с ними разговоров провела": Требуют возбудить уголовное дело за раздавленную об стену дома микрорайона Раздольного старушку на пьяную автоледи жители Бердска

Пьянство должно быть порицаемо в обществе безусловно, пьянство за рулём должно быть табуировано обществом, как мерзейшее и гнуснейшее деяние независимо ни от каких обстоятельств, считают бердчане.

Бердчане требуют максимального срока лишения свободы по статье 264 УК РФ для водительницы, насмерть сбившей пенсионерку

Трагическое ДТП, когда пьяная 50-летняя автоледи насмерть вдавила в стену дома 73-летнюю пенсионерку произошло вечером, 17 октября и повергло в шок жителей микрорайона Раздольный.

Пока, по данным следственного отдела бердской полиции, уголовное дело не возбуждено, от каких-либо комментариев в полиции отказываются.

Зато крайне активно продолжают комментировать данный инцидент наши читатели, приводя даже статью УК РФ, по которой должна быть осуждена насмерть раздавившая бабушку водительница.

- Статья 264 УК РФ:

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;

б) сопряжено с оставлением места его совершения, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет, - пишет пользователь Истмат.

Он же добавляет:

- Пьянство должно быть порицаемо в обществе безусловно, пьянство за рулём должно быть табуировано обществом, как мерзейшее и гнуснейшее деяние, независимо ни от каких обстоятельств. Минимальный порог наказания должен быть повышен вдвое - до 10 лет. Осуждение пьянства за рулём должно внедряться в сознание людей, начиная с самого раннего возраста. Детям необходимо внушать, что пьяный за рулём - убийца, без вариантов.

- Какая она на фиг "автоледи", - возмущается Аноним, - если у неё даже прав не было? Обыкновенная спившаяся баба и жила с таким же как сама, скандалили каждый день. Упаси Господи от таких соседей, как они.

Самое страшное, что ряд бердчан склоняются к мнению, что смертельный наезд был не случаен.

- Постоянно видели их пьяными, постоянно разборки дома, слышно было на весь подъезд. Сколько наша Баба Галя с ними разговоров провела, чтобы вели себя тише.

- Так, значит, специально придавила, потому что, со слов свидетелей, они скандалили с потерпевшей (покойной). Надо это отследить за следствием, чтоб «по неосторожности» не вменили, - ужасается Рита.

- Женщины в своей мести намного более жестоки чем мужчины, выводы основаны на статьях о многочисленных скандалах между убитой и якобы "нечаянной" убийцей-алконаркоманкой. Что ей мешало на почве неприязненных отношений, многочисленных скандалов с жертвой ранее, потерять тормоза под очередной дозой алкоприхода и не расправиться с ней за прошлые обиды?

«Курьер. Среда. Бердск» полностью солидарен с мнением читателей и надеется, что наказание для виновницы ДТП будет неотвратимым и суровым, - пишет возмущенный бердчанин.

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