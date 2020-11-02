Анастасия Волочкова в туфлях-копытах презентовала свою новую книгу

Книга продаётся в книжных магазинах, а аудио и электронная версия в интернете

Балерина сделала очередную рекламу своей книги.

44-летняя балерина Анастасия Волочкова недавно сделала очередную рекламу своей книги «Плата за успех». Она позировала в мини-платье синего цвета, на ногах у нее были массивные черные туфли.

Балерина подписала пост: «Мне кажется, что книгой является сама жизнь... И не нужно бояться переворачивать страницы, открывая новые... Но дорожить прекрасными бесценными событиями и встречами в жизни, как и друг другом, просто необходимо. Написанную мною уже вторую книгу я назвала «Плата за успех»... Она так же издана в издательском доме АСТ. Существует и электронная версия. А также записанная моим голосом аудио версия. Книга продаётся в книжных магазинах, а аудио и электронная версия в интернете».

Комментарии Анастасия Волочкова закрыла, чтобы ее не беспокоили хейтеры. Также ранее мы сообщали, что скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова была долгое время в ссоре со своей материю, а также у нее долгое время не появлялась ее дочь. Однако со временем лед растаял, и балерина воссоединилась с родными.

Недавно Анастасия Волочкова сделала у себя в Instagram публикацию, где показала общее фото с дочерью и матерью. Она подписала кадр: «Я так волновалась перед вчерашней премьерой! Мы 7 месяцев не выходили на сцену… Совсем иные ощущения в теле... Я работала последнюю неделю по 7 часов в день на пуантах… Ноги были стёрты в кровь... А поддержать меня перед спектаклем в гримерку пришли самые мои дорогие и близкие! Мамочка и доченька Ариадна. Мама специально приехала из Питера. И такая поддержка для меня со стороны моих любимых девочек неоценима».

Источник: clutch.ua