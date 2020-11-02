Лучший рецепт для посола и квашения капусты в ноябре 2020 года

Медики рекомендуют людям для поддержания нормального веса и активного образа жизни употреблять в пищу не менее 200 грамм капусты ежесуточно в любом виде.

Медики рекомендуют людям для поддержания нормального веса и активного образа жизни употреблять в пищу не менее 200 грамм капусты ежесуточно в любом виде

Капуста — это один из любимейших и популярных овощей, которые растут на огородах и дачных садовых участков россиян. Капуста очень неприхотливое и холодоустойчивое растение, она хорошо растёт в дождливую погоду и легко переносит перепады температуры, когда днём жарко, а ночью бывает уже холодно. Капуста растёт с ранней весны и до поздней осени, некоторые её сорта выдерживают даже заморозки окружающей среды до минуса двух градусов по Цельсию.

Самое лучшее время для сбора урожая капусты в средней полосе России наступает после первых заморозков — в конце октября или начале ноября месяца. Капуста к этому времени уже полностью сформируется и будет готова к заготовке и для хранения на зиму.

Медики рекомендуют людям для поддержания нормального веса и активного образа жизни употреблять в пищу не менее 200 грамм капусты ежесуточно в любом виде. Капусту можно приготовить разными кулинарными способами: тушить, варить, запекать, квасить, мариновать, солить, получать капустный сок.

Самый полезный способ употребления капусты в пищу — это, конечно, в свежем или квашеном виде. Салаты со свежей капустой и другими свежими овощами, кислая и квашеная капуста в виде закуски или гарнира к мясным блюдам, когда капустный кислый сок прекрасно расщепляет мясной белок и выводит антиоксиданты и другие вредные вещества из организма. При термической обработке капусты: варке, тушении и запекании капусты в духовке часть витаминов, таких как витамин С в ней полностью разрушается, а ведь этот витамин как раз и помогает кровеносным сосудам стать эластичными и крепкими. Витамин С называют витамином молодости.

Предлагаем простой и лёгкий рецепт заготовки капусты на зиму в виде засолки и квашения, когда в капусте полностью сохраняются все витамины, микроэлементы и активные вещества. Если капуста подвергается процессу естественного брожения, то в ней образуются органические кислоты, которые помогают и повышают иммунитет, помогают против простудных заболеваний, ожирения, подагры и диабета, а также лечат сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт и инсульт, болезнь Альцгеймера (слабоумие).

Прежде чем приступить к засолке капусты на зиму хочется дать несколько полезных практических советов, когда лучше заниматься этими заготовками и как выбрать белокочанную капусту для засолки.

Советы:

1. Желаете, чтобы капуста была хрустящей и имела сладковатый вкус. Желаете, чтобы она хорошо хранилась, была всю зиму сочной и не вяла, тогда её необходимо солить и квасить в дни на растущей луне. Засолку делать желательно в третий, пятый, шестой и девятый («сатанинский») лунный день.

2. Солить и квасить капусту лучше в «мужские» дни недели — это понедельник, вторник и четверг.

3. Самые подходящее время для заготовки капусты на зиму относится к первым числам ноября месяца. С первого до шестнадцатого числа ноября месяца самое подходящее время для заготовки капусты на зиму.

4. Капусту следует выбирать зимних сортов, когда капустные вилки имеют верхние тёмно-зелёные листья, а внутри белый и плотный кочан. Такая капуста и в свежем виде хранится хорошо, может пролежать в прохладном погребе или подполье до самой весны.

Рецепт соления в рассоле капусты в ноябре месяце на зиму

Расход продукта (ингредиенты) по рецепту

Капуста свежая - 9 килограмм.

Морковь свежая - 1 килограмм.

Соль — 1 килограмм.

Вода — 10 литров.

Технология приготовления по рецепту

Подготовка сырья (мытье и резка).



Приготовление рассола.Подготовка посуды.Заготовка продукта.Хранение.

Итак, приступим и рассмотрим более подробно технологию приготовления солёной капусты в ноябре на зиму.

Подготовка сырья (мытье и резка)

Мытье. Этот подготовительный этап заключается в отборе качественных свежих продуктов — это капустные кочаны зимних сортов или капустные кочаны для засолки, а также мытье и очистка от грязи и земли корнеплода — моркови. Их необходимо тщательно промыть в прохладной воде. Снять верхние зелёные листья, из них можно при желании приготовить зелёные щи. С моркови также ножом или специальной струной снять наружную кожицу.

Резка капустных вилков. Чистые и вымытые вилки или как их ещё называют в народе капустные кочаны режем ножом на половинки или четвертинки (для удобства, так их можно держать в руке). Затем части свежей капусты шинкуем ножом либо на специальной шинковке или пропускаем в кухонном комбайне.



Резка моркови. Свежую морковь, вымытую и очищенную от кожицы, необходимо натереть на средней или крупной тёрке.

Совет: толщина струганной полоски капусты должна быть не очень тонкой и не очень широкой около 3–5 миллиметров, так она лучше и одновременно просолится и даст сок, процесс брожения также будет проходить качественно и быстро.

Совет: капустные кочерыжки лучше в пищу не употреблять, так как в них накапливаются излишки химических элементов, в виде подкормок, вносимых в почву при выращивании урожая (нитриты и нитраты, фосфаты и калий).

Приготовление рассола по рецепту

Берём кастрюлю большого объёма и наливаем в неё десять литров холодной воды.

Ставим кастрюлю на плиту, огонь можно сделать сильным и доводим воду до кипения.

В кипящую воду добавляем один килограмм соли, для этого лучше использовать каменную соль среднего или крупного помола.

Размешиваем раствор соли в воде до полного растворения и кипятим около пяти минут.



Выключаем огонь и оставляем солевой раствор до остывания.

Подготовка посуды по рецепту

Выбираем посуду, в которой будем солить капусту на зиму. Это могут быть стеклянные банки, деревянные кадки или бачки из нержавеющей стали.

Стеклянные банки в современных малогабаритных помещениях квартирах как нельзя лучше зарекомендовали себя для хранения законсервированных или солёных продуктов и, тем более что хранение заготовок в большей части происходит в бытовых холодильниках граждан. Всю посуду для заготовок и в том числе стеклянные банки тщательно необходимо вымыть с моющим средством для посуды или пищевой содой.

После влажной обработки следует всю посуду стерилизовать на пару кипящей воды либо обдать кипятком, а деревянную и металлическую посуду следует запарить можжевеловыми ветками и закрыть плотно крышкой. Поверху посуду накрывают тёплым покрывалом для прогрева.

Заготовка продукта по рецепту

Нашинкованную капустную заготовку и натёртую морковь необходимо положить в тёплый солевой раствор и оставить в нём на пять минут, овощи там перемешиваем для чтобы овощи пропитались.

Достаём их шумовкой или дуршлагом, не отжимаем и перекладываем в подготовленную посуду для засолки.



Утрамбовываем капустную заготовку с морковью плотно, но не до самого верха, чтобы при брожении сок не вытекал через края посуды. Оставляем в теплом месте для засолки и заквашивания капустной заготовки с морковью на два—три дня.Закрываем стеклянные банки пластмассовыми крышками, а деревянные кадки и металлические бачки сверху укрываем марлей или хлопчатой тканью.В случае если нашинкованная капустная заготовка не покрыта рассолом, то следует долить в неё свежий солевой раствор, приготовленный в такой же пропорции.

Хранение по рецепту

Солёная капустная заготовка с морковью готовы для хранения и теперь стеклянные банки, закрытые пластмассовыми крышками можно убирать в прохладное место или в холодильник.

Деревянные бочки или металлические бачки с солёной квашеной капустой перед тем как убрать в погреб или холодный подвал необходимо сверху на капустные заготовки положить деревянные круги или плоскую большую тарелку, а затем положить на них тяжёлый груз (гнёт). Это требуется для того, чтобы нашинкованная капуста находилась все время в рассоле, который служит консервантом. Известно, что в солёной и кислой среде не возникают и не развиваются вредные микробы и грибки. Капустная заготовка в рассол всегда будет защищена от появления плесени и гнили.

При соблюдении всех рекомендаций по представленному рецепту, при соблюдении санитарных норм во время готовки, правильном выборе дня и времени для квашения и засолки ноябрьской капусты, то вы получите зимой вкусный и полезный продукт — низкокалорийную квашеную заготовку, богатую ценнейшим витамином С, активными органическими кислотами, микроэлементами и активными целебными веществами.

Источник: tomat.guru