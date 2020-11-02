02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Что категорически запрещено делать 2 ноября в день святого великомученика Артемия Антиохийского

08:44 02.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Двери сегодня лучше оставлять открытыми. Их нельзя запирать на ключ, пока домочадцы не пойдут спать.

% name% title
2 ноября не рекомендуется веселиться и устраивать пышные празднества

В понедельник 2 ноября 2020 года церковь почитает память Артемия Антиохийского – святого великомученика, который был военачальником при Константине Великом. Святой выступил против императора, когда тот истязал христианских епископов. За это Артемия арестовали и подвергли пыткам.

В этот день категорически запрещается ругаться, обижаться и выяснять отношения. Все разбирательства лучше отложить, а сегодня простить всех своих знакомых и близких.

Также 2 ноября не рекомендуется веселиться и устраивать пышные празднества. Лучше остаться наедине со своими родными и провести вечер в тихом семейном кругу.

Двери сегодня лучше оставлять открытыми. Их нельзя запирать на ключ, пока домочадцы не пойдут спать.

Источник: izvmor.ru

Артемий Антиохийский запреты дня мученик память церковь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы всегда запираете двери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поделился впечатлениями о работе на удаленке Путин
09:30 02-11-2020
Поделился впечатлениями о работе на удаленке Путин
"Показала настоящую себя": Страшная Собчак разгневала мусульман
09:23 02-11-2020
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября 2020 года
09:17 02-11-2020
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября 2020 года
"Ковидные пальцы": Показали фото нового симптома COVID-19
09:15 02-11-2020
Какие плюсы имеют современные радиаторы от «Газового оборудования»?
09:02 02-11-2020
Какие плюсы имеют современные радиаторы от «Газового оборудования»?
БердскТеплый и снежный ноябрь ждет жителей Бердска и Новосибирской области
09:00 02-11-2020
Теплый и снежный ноябрь ждет жителей Бердска и Новосибирской области
Ольга Серябкина из "Серебра" тайно вышла замуж в Альпах
08:53 02-11-2020
Ольга Серябкина из
Оказалась в "черном списке" немецкой пивной Меркель
08:45 02-11-2020
Оказалась в
Что категорически запрещено делать 2 ноября в день святого великомученика Артемия Антиохийского
08:44 02-11-2020
Что категорически запрещено делать 2 ноября в день святого великомученика Артемия Антиохийского
Магазин " Магия любви": Расстояния больше не существует!
08:35 02-11-2020
Магазин