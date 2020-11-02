Что категорически запрещено делать 2 ноября в день святого великомученика Артемия Антиохийского

Двери сегодня лучше оставлять открытыми. Их нельзя запирать на ключ, пока домочадцы не пойдут спать.

2 ноября не рекомендуется веселиться и устраивать пышные празднества

В понедельник 2 ноября 2020 года церковь почитает память Артемия Антиохийского – святого великомученика, который был военачальником при Константине Великом. Святой выступил против императора, когда тот истязал христианских епископов. За это Артемия арестовали и подвергли пыткам.

В этот день категорически запрещается ругаться, обижаться и выяснять отношения. Все разбирательства лучше отложить, а сегодня простить всех своих знакомых и близких.

Также 2 ноября не рекомендуется веселиться и устраивать пышные празднества. Лучше остаться наедине со своими родными и провести вечер в тихом семейном кругу.

Двери сегодня лучше оставлять открытыми. Их нельзя запирать на ключ, пока домочадцы не пойдут спать.

Источник: izvmor.ru