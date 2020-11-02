Денежный гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года для каждого знака: Овнам сейчас необходимо тратить деньги с умом

Наибольший доход и успехи в работе ожидают Близнецов, которые заняты в творческой сфере. Очень важно не пользоваться обманом, добиваясь цели.

Если не фокусировать внимание на неприятных мелочах, можно существенно повысить доходы и сохранить уже достигнутый финансовый успех

Деньги сами по себе не являются источником счастья. Но без них достичь благополучия сложнее. Старайтесь следовать рекомендациям астрологов на эту неделю, чтобы финансовая удача была всегда с вами.

Эта неделя будет очень удачной для большинства людей. Чтобы не отпугивать удачу, старайтесь оставаться позитивными. Научиться этому не так уж сложно. Если не фокусировать внимание на неприятных мелочах, можно существенно повысить доходы и сохранить уже достигнутый финансовый успех.

Овен

Овнам сейчас необходимо тратить деньги с умом. Можно побаловать себя подарками и приятными приобретениями, но вместе с тем астрологи советуют помнить о покупках, которые приводят в дом нищету. Не нужно навлекать на себя беду и лишние проблемы. Что касается работы, то людям этого Знака лучше не уклоняться от обязанностей. Важно делать все возможное для того, чтобы руководители или партнеры по бизнесу были довольны и не сомневались в Овнах.

Телец

Для людей этого Знака Зодиака наступает очень удачное время для смены работы, собеседований, поиска новых источников дохода, открытия бизнеса. Тельцам необходим заряд бодрости и оптимизма. Пять полезных утренних ритуалов помогут в начале дня настраивать себя на позитивную волну. Это будет существенно повышать продуктивность и мотивацию. Большой успех ожидает Тельцов, которые заняты в сфере услуг либо в данный момент ищут работу.

Близнецы

Наибольший доход и успехи в работе ожидают Близнецов, которые заняты в творческой сфере. Очень важно не пользоваться обманом, добиваясь цели. Нужно идти честным путем, стремиться к наискорейшему решению проблем и неурядиц. Настало время переходить от слов к действиям. Звезды помогут Близнецам обрести силы и веру в себя.

Рак

У людей каждого Знака Зодиака есть свои достоинства. Звезды и планеты помогут Ракам добиться успехов на финансовом поприще. Сейчас для них нет ничего невозможного. Главным противником для них станут они сами — неуверенность, страхи и сомнения. Нужно побороть их и твердо встать на ноги. Астрологи не рекомендуют давать деньги в долг на этой неделе. Что касается покупок, то тут нет никаких ограничений.

Лев

Львам ночные светила помогут определиться с дальнейшим путем развития. Буддистская медитация «путь судьбы» может указать верный путь в жизни. Духовные практики помогут Львам понять, в каком направлении можно дальше развиваться. В конце рабочей недели кто-то из недоброжелателей попробует очернить репутацию Львов. Им не стоит бурно на это реагировать, ведь за них будут говорить их дела. Вполне возможно, что у Львов появятся неординарные и вполне действенные идеи по увеличению дохода.

Дева

Чтобы сохранить финансовую стабильность, астрологи советуют не брать кредиты, не давать денег в долг. Можно инвестировать деньги в ценные бумаги, менять валюту, вкладывать средства в обучение. Подобные действия помогут сохранить и приумножить капитал. В конце недели Девы могут стать вялыми и апатичными. Повысить энергетику и активность помогут три полезных упражнения. Также очень важно окружать себя людьми, которые лишены предвзятости и негатива.

Весы

В начале недели Весам следует проявить трудолюбие. Это поспособствует дальнейшему деловому росту и увеличению денежного притока. Выходные — не самое подходящее время для похода по магазинам. Весы рискуют 7 и 8 числа поддаться слабостям и пожалеть о потраченных деньгах. В начале недели астрологи советуют заняться возвратом долгов. Большой успех ждет Весов, которые не ищут неприятностей и конфликтов. Есть как минимум пять причин уважать даже тех людей, которые не нравятся. Добродушие — наикратчайший путь к стабильности при работе в коллективе.

Скорпион

Скорпионам можно совершать дорогостоящие покупки, менять образ, обновлять гардероб. Также полезно будет потратить часть денег на близкого человека, сделать сюрприз. Можно тратить деньги на развлечения, романтические свидания. Сейчас необходимо ответственно подходить к решению рабочих вопросов и исполнению обязанностей. Полезно будет уже с утра понедельника запрограммировать себя на успех, настроиться на лучшее. В непонятных ситуациях лучше положиться на подсказки внутреннего голоса и личного опыта. Советы окружающих будут лишними.

Стрелец

Иногда люди раздражают нас безо всякой причины. Стрельцам не стоит показывать клиентам или коллегам свое недовольство. Астрологи советуют спокойно доносить свои мысли и не начинать разговор с ругани и негатива. Это поможет оставаться продуктивными намного дольше. Активность планет поможет Стрельцам серьезно укрепить свои позиции на работе и в бизнесе, повысить доходы. Выбирать путь придется самостоятельно, при помощи интуиции.

Козерог

Если Козероги испытывали какие-то финансовые трудности или проблемы на работе, то на этой неделе они с высокой вероятностью уйдут. Если этого не произойдет, можно будет воспользоваться тремя способами изгнания неприятностей. Еще в период со 2 по 8 ноября Козероги смогут укрепить уверенность в себе, что позитивно отразится на увеличении дохода. Упорная работа поможет произвести впечатление на начальство, заработать бонусы, подняться по карьерной лестнице.

Водолей

Звезды и планеты в идеальном положении для Водолеев. На этой неделе можно получить правдивый совет на будущее при помощи гадания Таро. Стоит больше времени проводить в мыслях о завтрашнем дне, а не о дне вчерашнем. Людей этого Знака будет ожидать большая удача, поэтому можно смело отправляться за покупками. Очень полезно будет тратить деньги на поездки, ремонт и покупку автомобиля.

Рыбы

У всех нас есть свои пороки и слабости. Рыбам стоит бороться со своими недостатками, особенно в начале недели. Если этого не делать, то они могут оставить негативный след на финансовой сфере. В целом эта неделя обещает приятные изменения. Всех, кто самоотверженно трудится, ждет финансовая награда, поощрение начальства. В конце недели можно совершать крупные покупки, брать кредиты. Упорство и трудолюбие помогут Рыбам вырваться вперед.

Источник: dailyhoro.ru