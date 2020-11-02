Празднование Казанской иконы Божией Матери 4 октября 2020 года: В чем особая сила самой чтимой иконы?

Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. Она была обретена в Казани 8 июля 1579 г.

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году – 21 июля и 4 ноября

4 ноября (22 октября по старому стилю) в Православной Церкви установлено празднование Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой "Казанская".

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году – 21 июля (8 июля по старому стилю) – в память явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани ‑ и 4 ноября (22 октября по старому стилю), в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 г.

Казанская икона Божией Матери – одна из самых чтимых в России. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. Она была обретена в Казани 8 июля 1579 г. По легенде, девятилетняя девочка Матрона трижды видела во сне Пресвятую Богородицу, которая указывала ей место под развалинами дома, где находился Ее чудотворный образ. Девочка рассказала об этом видении местному священнику Ермолаю, и икона действительно была найдена в указанном месте.

Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. В стране наступило междуцарствие, сопровождавшееся разными беззакониями, грабежами, убийствами и смутами. В это же время Россия подверглась нападению польских войск, которым обманным путем удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена, который в это время возглавил борьбу за сохранение русской государственности и был идейным вдохновителем русского ополчения, русский народ встал на защиту родины.

По благословению патриарха Ермогена на помощь защитникам России из Казани была доставлена недавно обретенная икона Пресвятой Богородицы (скорее всего, как считают специалисты, копия с подлинной). Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Она стала главной святыней ополчения.

В марте 1612 г. русское ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского и отправилось со Святыней в освободительный поход на Москву, занятую польскими войсками. Русские войска испытывали огромные трудности: внутреннюю вражду, недостаток оружия и продовольствия.

В октябре после длительной осады Китай-города было решено брать его штурмом, и перед Казанской иконой отслужили молебен. Весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью.

По легенде, в ту же ночь греческому архиепископу Арсению (впоследствии епископу Суздальскому), заключенному в Кремле, явился во сне преподобный Сергий Радонежский и сообщил, что "предстательством Богоматери Суд Божий об Отечестве преложен на милость, и Россия будет спасена".

Воодушевленные таким известием русские войска 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 г. освободили Китай-город, а через пять дней поляки, замученные голодом в Кремле, сдались.

25 октября русские дружины и жители Москвы в благодарность за избавление свое от врагов торжественно, с Крестным ходом, пошли в Кремль, неся чудотворную Казанскую икону, священные хоругви и другие московские святыни. На Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, сохраненную им в плену.

В память избавления Москвы от поляков, по повелению царя Михаила Федоровича и благословению отца его, митрополита, впоследствии патриарха Филарета, Церковью было установлено ежегодно 22-го октября (4 ноября по новому стилю) совершать в Москве особое празднование Казанской иконе Божией Матери с крестным ходом. Сначала это празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 г., по повелению царя Алексея Михайловича, местные празднования – казанское 21 июля (8 июля по старому стилю) и московское 4 ноября (22 октября по старому стилю) – стали общероссийскими.

После изгнании поляков из Москвы князь Дмитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. В 1620 г. на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, была перенесена в новый храм.

После пожара 1635 г. вместо деревянного собора был построен каменный на средства первого царя династии Романовых Михаила Федоровича и освящен в 1636 г.

В 1930 г. Казанский собор был закрыт, а в 1936 г. – снесен.

В1990-1993 гг. Казанский собор в Москве был восстановлен. Главный престол собора освящен в честь иконы Божией Матери "Казанская".

Источник: ria.ru