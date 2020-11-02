02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Празднование Казанской иконы Божией Матери 4 октября 2020 года: В чем особая сила самой чтимой иконы?

11:09 02.11.2020 Фото: wikimedia.org
0

Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. Она была обретена в Казани 8 июля 1579 г.

% name% title
Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году – 21 июля и 4 ноября

4 ноября (22 октября по старому стилю) в Православной Церкви установлено празднование Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой "Казанская".

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году – 21 июля (8 июля по старому стилю) – в память явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани ‑ и 4 ноября (22 октября по старому стилю), в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 г.

Казанская икона Божией Матери – одна из самых чтимых в России. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. Она была обретена в Казани 8 июля 1579 г. По легенде, девятилетняя девочка Матрона трижды видела во сне Пресвятую Богородицу, которая указывала ей место под развалинами дома, где находился Ее чудотворный образ. Девочка рассказала об этом видении местному священнику Ермолаю, и икона действительно была найдена в указанном месте.

Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. В стране наступило междуцарствие, сопровождавшееся разными беззакониями, грабежами, убийствами и смутами. В это же время Россия подверглась нападению польских войск, которым обманным путем удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена, который в это время возглавил борьбу за сохранение русской государственности и был идейным вдохновителем русского ополчения, русский народ встал на защиту родины.

По благословению патриарха Ермогена на помощь защитникам России из Казани была доставлена недавно обретенная икона Пресвятой Богородицы (скорее всего, как считают специалисты, копия с подлинной). Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Она стала главной святыней ополчения.

В марте 1612 г. русское ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского и отправилось со Святыней в освободительный поход на Москву, занятую польскими войсками. Русские войска испытывали огромные трудности: внутреннюю вражду, недостаток оружия и продовольствия.

В октябре после длительной осады Китай-города было решено брать его штурмом, и перед Казанской иконой отслужили молебен. Весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью.

По легенде, в ту же ночь греческому архиепископу Арсению (впоследствии епископу Суздальскому), заключенному в Кремле, явился во сне преподобный Сергий Радонежский и сообщил, что "предстательством Богоматери Суд Божий об Отечестве преложен на милость, и Россия будет спасена".

Воодушевленные таким известием русские войска 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 г. освободили Китай-город, а через пять дней поляки, замученные голодом в Кремле, сдались.

25 октября русские дружины и жители Москвы в благодарность за избавление свое от врагов торжественно, с Крестным ходом, пошли в Кремль, неся чудотворную Казанскую икону, священные хоругви и другие московские святыни. На Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, сохраненную им в плену.

В память избавления Москвы от поляков, по повелению царя Михаила Федоровича и благословению отца его, митрополита, впоследствии патриарха Филарета, Церковью было установлено ежегодно 22-го октября (4 ноября по новому стилю) совершать в Москве особое празднование Казанской иконе Божией Матери с крестным ходом. Сначала это празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 г., по повелению царя Алексея Михайловича, местные празднования – казанское 21 июля (8 июля по старому стилю) и московское 4 ноября (22 октября по старому стилю) – стали общероссийскими.

После изгнании поляков из Москвы князь Дмитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. В 1620 г. на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, была перенесена в новый храм.

После пожара 1635 г. вместо деревянного собора был построен каменный на средства первого царя династии Романовых Михаила Федоровича и освящен в 1636 г.

В 1930 г. Казанский собор был закрыт, а в 1936 г. – снесен.

В1990-1993 гг. Казанский собор в Москве был восстановлен. Главный престол собора освящен в честь иконы Божией Матери "Казанская".

Источник: ria.ru

День Казанской иконы Божьей Матери икона история легенда праздник чудеса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В вашем доме есть икона Казанской Божьей Матери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 2 октября в регионе. Статистика пугает
12:23 02-11-2020
Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 2 октября в регионе. Статистика пугает
Сколько пациентов умерло за сутки на 2 ноября в регионе? Печальные цифры
12:20 02-11-2020
Сколько пациентов умерло за сутки на 2 ноября в регионе? Печальные цифры
Топ самых надёжных смартфонов 2020 года по отзывам покупателей
12:16 02-11-2020
Топ самых надёжных смартфонов 2020 года по отзывам покупателей
Массовый выброс анчоуса произошел у берегов Приморья
12:15 02-11-2020
Массовый выброс анчоуса произошел у берегов Приморья
10 лучших игр Steam: Terraria обошла «Ведьмак 3
12:03 02-11-2020
10 лучших игр Steam: Terraria обошла «Ведьмак 3
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
12:02 02-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскУпал кирпич с крыши церкви и разбил голову подростку в Бердске
12:02 02-11-2020
Упал кирпич с крыши церкви и разбил голову подростку в Бердске
Назло жене: устроил взрыв на рынке ревнивец в маске Деда Мороза. СК возбудил дело
12:00 02-11-2020
Назло жене: устроил взрыв на рынке ревнивец в маске Деда Мороза. СК возбудил дело
Лучший рецепт для посола и квашения капусты в ноябре 2020 года
11:50 02-11-2020
Лучший рецепт для посола и квашения капусты в ноябре 2020 года
Сняла откровенный клип про дуальность человека танцовщица из Новосибирска
11:45 02-11-2020
Сняла откровенный клип про дуальность человека танцовщица из Новосибирска