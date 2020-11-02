"Показала настоящую себя": Страшная Собчак разгневала мусульман

Высказавшись в поддержку президента Эммануэля Макрона, заявившего об опасности радикального исламизма, Собчак навлекла на себя гнев некоторых российских мусульман.

Собчак навлекла на себя гнев российских мусульман

Телеведущая Ксения Собчак продолжает пожинать плоды своих высказываний о ситуации во Франции, которую потрясло жестокое убийство преподавателя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда.

Высказавшись в поддержку президента Эммануэля Макрона, заявившего об опасности радикального исламизма, Собчак навлекла на себя гнев некоторых российских мусульман.

В соцсети теледива пожаловалась, что не только ей, но и ее команде присылают оскорбительные и угрожающие сообщения. И эта травля не прекращается уже несколько дней.

Стоило Собчак опубликовать свой портрет по случаю Хэллоуина - в гриме "под ведьму" - и тут ей в комментарии набежали агрессивные пользователи.

"Ты и так как зомби", "В аду будет такое лицо у тебя", "Показала настоящую себя", "Даже не изменилась", "Похоже с ней уже поговорили", "Да тебе и без вот этого всего можно выскочить, тем более твой шайтанский праздник скоро нагрянет" - гласят комментарии.

Интересно, что вперемежку идут призывы других мусульман к собратьям не вести себя недостойно и никого не оскорблять. Впрочем, к ним особенно не прислушались.

Любопытно, что далекие от религиозных тем подписчики Собчак по сути своих комментариев от вышеупомянутых пользователей ушли недалеко: "Когда, наконец, можешь быть собой", "Это Собчак без косметики?".

Источник: mk.ru