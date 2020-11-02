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"Показала настоящую себя": Страшная Собчак разгневала мусульман

09:23 02.11.2020 Фото: instagram.com
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Высказавшись в поддержку президента Эммануэля Макрона, заявившего об опасности радикального исламизма, Собчак навлекла на себя гнев некоторых российских мусульман.

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Собчак навлекла на себя гнев российских мусульман

Телеведущая Ксения Собчак продолжает пожинать плоды своих высказываний о ситуации во Франции, которую потрясло жестокое убийство преподавателя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда.

Высказавшись в поддержку президента Эммануэля Макрона, заявившего об опасности радикального исламизма, Собчак навлекла на себя гнев некоторых российских мусульман.

В соцсети теледива пожаловалась, что не только ей, но и ее команде присылают оскорбительные и угрожающие сообщения. И эта травля не прекращается уже несколько дней.

Стоило Собчак опубликовать свой портрет по случаю Хэллоуина - в гриме "под ведьму" - и тут ей в комментарии набежали агрессивные пользователи.

"Ты и так как зомби", "В аду будет такое лицо у тебя", "Показала настоящую себя", "Даже не изменилась", "Похоже с ней уже поговорили", "Да тебе и без вот этого всего можно выскочить, тем более твой шайтанский праздник скоро нагрянет" - гласят комментарии.

Интересно, что вперемежку идут призывы других мусульман к собратьям не вести себя недостойно и никого не оскорблять. Впрочем, к ним особенно не прислушались.

Любопытно, что далекие от религиозных тем подписчики Собчак по сути своих комментариев от вышеупомянутых пользователей ушли недалеко: "Когда, наконец, можешь быть собой", "Это Собчак без косметики?".

Источник: mk.ru

высказывания комментарии телеведущая фото Хэллоуин Ксения Собчак Эммануэль Макрон
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