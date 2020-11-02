"Показала настоящую себя": Страшная Собчак разгневала мусульман

Телеведущая Ксения Собчак продолжает пожинать плоды своих высказываний о ситуации во Франции, которую потрясло жестокое убийство преподавателя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда.
Высказавшись в поддержку президента Эммануэля Макрона, заявившего об опасности радикального исламизма, Собчак навлекла на себя гнев некоторых российских мусульман.
В соцсети теледива пожаловалась, что не только ей, но и ее команде присылают оскорбительные и угрожающие сообщения. И эта травля не прекращается уже несколько дней.
Стоило Собчак опубликовать свой портрет по случаю Хэллоуина - в гриме "под ведьму" - и тут ей в комментарии набежали агрессивные пользователи.
"Ты и так как зомби", "В аду будет такое лицо у тебя", "Показала настоящую себя", "Даже не изменилась", "Похоже с ней уже поговорили", "Да тебе и без вот этого всего можно выскочить, тем более твой шайтанский праздник скоро нагрянет" - гласят комментарии.
Интересно, что вперемежку идут призывы других мусульман к собратьям не вести себя недостойно и никого не оскорблять. Впрочем, к ним особенно не прислушались.
Любопытно, что далекие от религиозных тем подписчики Собчак по сути своих комментариев от вышеупомянутых пользователей ушли недалеко: "Когда, наконец, можешь быть собой", "Это Собчак без косметики?".
Источник: mk.ru