Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября 2020 года

Акцент на борьбе с безнаказанностью связан с тревожным положением в сфере журналистики: за последние 12 лет было убито около 1010 журналистов.

За последнее десятилетие было убито более 800 журналистов

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists – IDEI) отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи (A/RES/68/163), с целью привлечения внимания мировой общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.

Дата для учреждения Дня выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне (Ghislaine Dupont) и Клоде Верлоне (Claude Verlon). Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. Это преступление вызвало общественный резонанс, и в итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей. Ведь, согласно международному гуманитарному праву, сотрудники СМИ, работающие в районах вооружённых конфликтов, должны пользоваться защитой и уважением представителей всех воюющих сторон.

Акцент на борьбе с безнаказанностью связан с тревожным положением в сфере журналистики: за последние 12 лет было убито около 1010 журналистов, которые освещали последние новости и доносили информацию до общественности. Так, в 2012 году, по данным ЮНЕСКО, погибли 124 сотрудника СМИ, в 2014-м – 98, а в 2015 году – 115 журналистов. Только на Украине, начиная с 2014 года, погибли 17 сотрудников СМИ, среди которых – российские журналисты Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Анатолий Клян, итальянского фотокорреспондент Андреа Рокелли.

Не стоит забывать и о многочисленных случаях нападений на журналистов, которые происходят ежедневно, в том числе угрозы, пытки, похищения… А женщины-журналисты сталкиваются с рисками нападений сексуального характера. Таким образом прессу целенаправленно заставляют замолчать за попытки сообщить правду. Хотя в зонах боевых действиях риск пострадать выше, но и в так называемых мирных регионах журналисты тоже гибнут. В большинстве случаев – это умышленные убийства, совершенные в связи с публичными разоблачениями журналистами преступлений и актов коррупции.

Причем страшно еще и то, что только каждое десятое преступление (согласно данным ЮНЕСКО), совершенное в отношении работников СМИ, завершилось вынесением приговора. То есть, в девяти из десяти случаев преступники избегают наказания по причине нехватки ресурсов или отсутствия политической воли руководства страны, где произошло преступление.

Такая безнаказанность чревата последствиями – безнаказанность порождает безнаказанность и образует замкнутый круг. Она вселяет страх в журналистов, а в преступников – уверенность, негативно влияет на общество, позволяя правительствам продолжать цензуру. Общество теряет уверенность в собственной судебной системе, которая предназначена для защиты всех лиц от посягательств на их права.

А ведь свобода выражения мнений и свобода печати лежат в основе мандата ЮНЕСКО с момента создания Организации, которая и призывает правительства стран к проведению объективных расследований инцидентов нападений на журналистов, чтобы они могли работать без опасений расправы. Свободная пресса и плюрализм СМИ – показатель свободного, плюралистического и открытого общества. Атаки на СМИ и журналистов – это удары по демократии.

Поэтому и была установлена сегодняшняя международная дата, чтобы еще раз обратить общественное внимание на важность прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. В резолюции, ее провозгласившей, осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении сотрудников средств массовой информации. Также эта резолюция содержит настоятельный призыв к государствам-членам ООН сделать все для предотвращения насилия в отношении журналистов.

Для этого требуется беспристрастное и оперативное расследования случаев насилия над сотрудниками СМИ и предание суду лиц, которые совершили подобные преступления. Потерпевшие должны быть обеспечены доступом к надлежащим средствам правовой защиты, а государства создать безопасные и благоприятные условия, чтобы журналисты выполняли свою работу независимо и без давления.

К самой же дате по инициативе ЮНЕСКО и ООН, совместно с Советом Европы, Европейским судом по правам человека и другими международными организациями, проводятся конференции, семинары и групповые дискуссии по тематике и проблематике Дня.

Источник: calend.ru