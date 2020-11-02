Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю со 2 - 6 ноября 2020 года

Характеристики Луны на 2 ноября 2020 года
Сегодня 02.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 17 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец ♉. Процент освещенности Луны составляет 97%. Восход Луны в 17:40, а закат в 09:20.
Хронология лунных дней
- 17 лунный день c 17:23 01.11.2020 по 17:40 02.11.2020
- 18 лунный день c 17:40 02.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 2 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. общее состояние волос под влиянием этого знака значительно улучшится. Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа помимо новых положительных эмоций придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону.
Для достижения наилучшего эффекта от оздоровительных процедур для волос не обязательно посещать салон, домашняя маска из натуральных компонентов будет не хуже, а возможно и лучше.
Телец положительно влияет на работу с волосами: закрашивание седины будет успешным, так же укрепление волос, осветление, выщипывание бровей.
17 лунный день (−)
2 ноября 2020 года в 12:00 - 17 лунный день. если в скором времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном случае от новой стрижки стоит отказаться.
Для увеличения своей значимости среди коллег и родственников, да и просто для улучшения взаимопонимания с окружающими стоит окрасить волосы в светлый или рыжий цвет натуральными красителями.
В свою прическу стоит вплести яркую ленту желто-красных оттенков чтобы привлечь к себе мощную энергию солнца.
Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть все "с ног на голову", захочется всего нового. Сегодня вы будете размышлять как добиться этих изменений. День прекрасно подходит для получения новой информации, обучения или повышения квалификации.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - понедельник, поможет избавиться от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 3 ноября 2020 года
Сегодня 03.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы ♊. Процент освещенности Луны составляет 93%. Восход Луны в 18:03, а закат в 10:34.
Хронология лунных дней
- 18 лунный день c 17:40 02.11.2020 по 18:03 03.11.2020
- 19 лунный день c 18:03 03.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 3 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.
Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.
День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.
18 лунный день (±)
3 ноября 2020 года в 12:00 - 18 лунный день. стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит подстричься.
Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период вашей жизни, в период, который вы хотели бы вернуть.
В прическе стоит сделать акцент на челке, это привлечет энергию ветра.
Сегодня день в который вы сможете увидеть или почувствовать то что произойдет в ближайшее будущее. Сегодня стоит собрать волю в кулак, совершать только взвешенные и правильные поступки, не поддаваться эмоциям, особенно негативным. Позаботьтесь о волосах постарайтесь порадовать их сегодня. И возможно в недалеком будущем вас ждет приятное удивление.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 4 ноября 2020 года
Сегодня 04.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 19 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы ♊. Процент освещенности Луны составляет 88%. Восход Луны в 18:35, а закат в 11:44.
Хронология лунных дней
- 19 лунный день c 18:03 03.11.2020 по 18:35 04.11.2020
- 20 лунный день c 18:35 04.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 4 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.
Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.
День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.
19 лунный день (−)
4 ноября 2020 года в 12:00 - 19 лунный день. стрижка в 19 лунный день неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем.
Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и партнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными красителями.
Прическа сегодня не должна быть сложной, лучше чаще расчесывать волосы, это придаст Вам энергию и сил.
День сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, есть риск ввязаться в конфликт. День не пройдет без потерь, возможно если Вы будете правильно управлять своими эмоциями то отделаетесь малыми потерями. При правильном отношении со своими волосами вы сможете правильно настроить связь с космосом.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 5 ноября 2020 года
Сегодня 05.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 20 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 81%. Восход Луны в 19:19, а закат в 12:47.
Хронология лунных дней
- 20 лунный день c 18:35 04.11.2020 по 19:19 05.11.2020
- 21 лунный день c 19:19 05.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 5 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
20 лунный день (±)
5 ноября 2020 года в 12:00 - 20 лунный день. хотите улучшить эмоциональный фон и настроение - новая стрижка как нельзя кстати.
Чтобы не испортить себе позитивный настрой окраску волос стоит отложить.
Постарайтесь расчесывать волосы по направлении сторон света, это придаст вам энергию природы, ее силу.
Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и надежды, при правильном распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести день в самоанализе, за чтением духовных книг, медитации.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 6 ноября 2020 года
Сегодня 06.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 72%. Восход Луны в 20:17, а закат в 13:38.
Хронология лунных дней
- 21 лунный день c 19:19 05.11.2020 по 20:17 06.11.2020
- 22 лунный день c 20:17 06.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 6 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
21 лунный день (+)
6 ноября 2020 года в 12:00 - 21 лунный день. стрижка сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это время лечить зубы.
Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь нужных Вам людей стоит покрасить волосы в светлый тон.
Для привлечения космической энергии следует использовать в сегодняшней прическе металлические украшения.
Сегодня, активизируется творческий потенциал. Все внезапные идеи смогут тут же исполнится. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сегодня он подскажет Вам путь к гармонии и любви. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг, чтобы стать частью окружающего Вас мира.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Источник: Мир космоса