Лунный день сегодня: Что можно и нельзя делать по лунному календарю 2 ноября 2020 года

В этот лунный день Вселенная дает намеки и знаки, которые нужно правильно оценить и понять

18 лунный день

День зеркального отражения ваших убеждений и внутренней сущности. Сегодня лучше не злиться и не обижать никого, желательно скорректировать свои поступки и дела. Сегодня все события и поступки людей, всегда, на что-то указывают, случайных событий не произойдет. Если вас хвалят или благодарят, то вы это заслужили, а критические замечания, укажут на ваши недостатки.

В этот лунный день Вселенная дает намеки и знаки, которые нужно правильно оценить и понять. Это пассивный день, проявлять активность нужно только в крайних случаях. Сегодня нельзя допускать конфликтов и спор. Причина неудач может скрываться в вашем отношении к жизни, изменить ситуацию к лучшему может только ваш оптимистический настрой.

В этот день поработайте над собой, посмотрите на мир другими глазами, эгоизм и тщеславие измените на сдержанность и благоразумие. Отбросьте все иллюзии, события этого дня, это отражение ваших мыслей и поступков. Благоприятный день для тех, кто не боится перемен, кто принимает все новое с радостью и позитивом. В этот день можно заниматься домашними делами, работой, которая требует физических нагрузок. Свиданий и встреч лучше не назначать, они принесут разочарование. А вот случайные знакомства, могут стать перспективными.

Серьезные финансовые вопросы сегодня нужно отложить, проявление чрезмерной активности не принесет никакой пользы. День непредсказуемый, полный обмана, неожиданностей, конфликтов и неприятностей. Для проведения переговоров, это сложное время, очень будет трудно отстоять свою позицию и не попасть под влияние конкурентов. Долгосрочных проектов и планов в эти лунные сутки лучше не составлять, они не принесут успеха и будут быстро меняться.

Источник: lunnyesutki.ru