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2 ноября - лучший день для засолки капусты в ноябре 2020: Чем отличается капуста соленая от квашеной?

08:03 02.11.2020 Фото: pxhere.com
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С утра 2 ноября иней покрывает деревья – в следующем году будет плохой урожай.

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сейчас солить и квасить капусту на зиму настоятельно рекомендуют по Лунному календарю

2 ноября в православной церкви чтили память святого великомученика Артемия Антиохийского. Кроме Артемьева дня праздновался и День атаманов. А хозяйки в этот день квасили капусту. Кстати, лучшее время для засолки капусты на зиму в 2019 году приходится на именно ноябрь.

Когда солить и квасить капусту

Считалось, что на Артемия она будет самой лучшей закваски. Кстати, сейчас солить и квасить капусту на зиму настоятельно рекомендуют по Лунному календарю. Но вот самое удачное время — на пятые сутки от Новолуния.

Чем отличается капуста соленая от квашеной? При квашении вкус свежей капусты практически полностью сохраняется. А вот при засолке нарезанная капуста помещается в соленый раствор.

Традиции и обычаи на Артемьев день

На Руси мужчины в этот день чинили заборы. По древним поверьям, с этого времени к деревням начинали выходить волки. Заборы же защищали дома от хищников. Знахари считали, что на Артемия хорошо лечатся болезни желудка. Люди в молитвах просили великомученика избавить их от этих недугов. Военные и атаманы считали Артемия своим покровителем, поэтому молились ему, чтобы избавил воинов от нелепой смерти. Вечером все атаманы собирались за праздничным столом.

Приметы на Артемьев день

С утра 2 ноября иней покрывает деревья – в следующем году будет плохой урожай. Волки начали выть — приближаются морозы. Волки близко подходят к домам и воют — зима будет голодной, а лето неурожайным. Белки прячут много орехов — зима будет холодной.

Источник: ap22.ru

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