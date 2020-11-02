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В какой стране пандемия может закончиться раньше всех?

08:30 02.11.2020 Фото: pixabay
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Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, хватит палат реанимации, кислорода, лекарств, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов.

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Сейчас, как обратил внимание эксперт, в Швеции действительно много выявленных случаев коронавируса, однако погибших при этом мало.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70 процентов, необходимой для завершения пандемии коронавируса, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится. Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, хватит палат реанимации, кислорода, лекарств, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов", — рассказал Жемчугов.

Сейчас, как обратил внимание эксперт, в Швеции действительно много выявленных случаев коронавируса, однако погибших при этом мало.

"Я думаю, что Швеция (будет. — Прим. ред.) первая, кто выйдет на уровень 60-70 процентов (иммунной прослойки. — Прим. ред.), там просто некому будет болеть, все переболеют", — отметил Жемчугов, напомнив, что это тот показатель, при котором пандемия завершается.

COVID-19 зараженные коронавирус пандемия
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