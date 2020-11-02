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Оказалась в "черном списке" немецкой пивной Меркель

08:45 02.11.2020 Фото: pixabay
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встречи в закрытых помещениях и частных квартирах "будут более жестко контролироваться". Ограничения не коснутся богослужений, магазинов, парикмахерских. Они будут работать в соответствии с принятыми ранее гигиеническими требованиями.

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Встречи вне дома в течение ноября будут возможны только между членами не более двух домохозяйств, максимум десять человек.

Легендарная берлинская пивная Ständige Vertretung (StäV) внесла канцлера Ангелу Меркель и ряд других политиков ФРГ в черный список из-за введения локдауна с 2 ноября, об этом заявили в обращении в Facebook исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер.

"Правительство ФРГ не добилось того, чтобы использовать время, начиная с апреля, чтобы подготовить население и экономику ко второй волне (коронавируса) зимой. То, что медицинские учреждения сейчас работают на грани возможностей, что невозможно отследить цепочки заражения и что в больницах не хватает персонала, — это было предсказуемо. Просто со стороны правительства не было сделано ничего. Инфицирование в гастрономических заведениях, согласно данным Института Роберта Коха, составляет менее трех процентов. Тем не менее нам сейчас объявили о национальном запрете на профессию", — заявил Бринкманн.

"Это акционизм, а не серьезная деятельность. Вы серьезно утверждаете, что спасаете экономику, закрывая гастрономию? Разве мы с более чем 2,5 миллиона рабочих мест не относимся к экономике? Известно, что многие политики являются нашими гостями. Некоторые из этих политиков решили вчера вновь закрыть гастрономические предприятия, запретить нам делать нашу работу. Этих политиков мы немедленно вносим в черный список.

"Канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер... Мы хотим призвать всех коллег присоединиться к нашей идее", — добавил Бубингер.

"Ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса будет введен в Германии с понедельника, 2 ноября, до конца месяца. В середине ноября власти страны проведут анализ мер с целью их корректировки. Школы и детские сады в стране продолжат работу при условии соблюдения "улучшенных гигиенических требований". В значительной степени будут ограничены развлекательные мероприятия, на месяц будут закрыты театры, опера, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны. Гастрономические предприятия, бары, клубы, дискотеки будут закрыты, за исключением торговли едой навынос и работы столовых при предприятиях.

Встречи вне дома в течение ноября будут возможны только между членами не более двух домохозяйств, максимум десять человек. Канцлер добавила, что встречи в закрытых помещениях и частных квартирах "будут более жестко контролироваться". Ограничения не коснутся богослужений, магазинов, парикмахерских. Они будут работать в соответствии с принятыми ранее гигиеническими требованиями.

Германия пивная санкции Ангела Меркель
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