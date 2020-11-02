Теплый и снежный ноябрь ждет жителей Бердска и Новосибирской области

В конце месяца в области обещают холод и мороз.

Снегопады накрыли Новосибирскую область на последней неделе октября – в регион пробилось арктическое вторжение.

В ноябре будет теплая и снежная погода, но в конце месяца в области начнутся морозы.

Снегопады накрыли Новосибирскую область на последней неделе октября – в регион пробилось арктическое вторжение.

Gismeteo обещает первые дни ноября теплыми — до +5 градусов. Самый холодный день месяца — 22 ноября. В этот день температура опустится днем до -17 градусов, а ночью -21.

В течение месяца дожди будут сменяться снегом, а осадки будут выпадать почти каждый день.

Солнышко будет радовать только в начале и конце месяца.