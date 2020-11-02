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Теплый и снежный ноябрь ждет жителей Бердска и Новосибирской области

09:00 02.11.2020 Фото: pixabay
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В конце месяца в области обещают холод и мороз.

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Снегопады накрыли Новосибирскую область на последней неделе октября – в регион пробилось арктическое вторжение.

В ноябре будет теплая и снежная погода, но в конце месяца в области начнутся морозы.

Снегопады накрыли Новосибирскую область на последней неделе октября – в регион пробилось арктическое вторжение.

Gismeteo обещает первые дни ноября теплыми — до +5 градусов. Самый холодный день месяца — 22 ноября. В этот день температура опустится днем  до -17 градусов, а ночью -21.

В течение месяца дожди будут сменяться снегом, а осадки будут выпадать почти каждый день.

Солнышко будет радовать только в начале и конце месяца.

ноябрь погода снег
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