Теплый и снежный ноябрь ждет жителей Бердска и Новосибирской области

В ноябре будет теплая и снежная погода, но в конце месяца в области начнутся морозы.
Снегопады накрыли Новосибирскую область на последней неделе октября – в регион пробилось арктическое вторжение.
Gismeteo обещает первые дни ноября теплыми — до +5 градусов. Самый холодный день месяца — 22 ноября. В этот день температура опустится днем до -17 градусов, а ночью -21.
В течение месяца дожди будут сменяться снегом, а осадки будут выпадать почти каждый день.
Солнышко будет радовать только в начале и конце месяца.