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"Ковидные пальцы": Показали фото нового симптома COVID-19

09:15 02.11.2020 Фото: COVID Symptom Study
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Врачи уточнили, что связь между таким воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с "ковидными пальцами".

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Опрошенные пациенты отметили, что красные и фиолетовые бугорки могут болеть, но обычно не зудят.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Поделился впечатлениями о работе на удаленке Путин"Ковидные пальцы": Показали фото нового симптома COVID-19Ещё 298 новостей

Врачи опубликовали фотографии нетипичного проявления коронавируса: красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног пациентов. Об этом сообщает Huffington Post.

До пандемии такие шишки на ногах и руках считались следствием обморожения. Однако с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией все больше людей стали жаловаться на этот симптом даже в теплое время года, что встревожило врачей.
Исследователи обнаружили 12 тысяч человек, зараженных COVID-19, с шишками на пальцах рук и ног. Медики попросили их предоставить фотографии кожных проявлений инфекции.

Опрошенные пациенты отметили, что красные и фиолетовые бугорки могут болеть, но обычно не зудят. Когда сыпь проходит, верхние слои кожи могут "слезать".

Врачи уточнили, что связь между таким воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с "ковидными пальцами". Несмотря на сданный ими отрицательный COVID-тест, вирус обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах.

"Повреждение эндотелия может быть ключевым механизмом, вызывающим такие поражения", — отмечает один из специалистов Нино Хесус.

Международная лига дерматологических обществ и Американская академия дерматологии выявили, что "ковидные пальцы" могут сохраняться у пациентов в течение 15 суток, однако иногда проявляются и до 130-150 дней.
Исследователи добавили, что такой признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов.

COVID-19 зараженные коронавирус пандемия
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