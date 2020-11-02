Какие плюсы имеют современные радиаторы от «Газового оборудования»?

У нас в продаже есть, как литые, так разборные модели радиаторов. Наши консультанты с радостью помогут вам определиться и выбрать подходящую модель оборудования.

Отличный радиатор по доступной цене в ООО "Газовое оборудование"

Итак, преимущества батарей современного типа:

Приятный дизайн, небольшой вес, компактность и простота монтажа;

Количество секций можно корректировать, если вам нужно дополнительное количество тепла, то можно просто добавить несколько секций.

Высокая теплоотдача

Специальная термостойкая порошковая краска. Данный вид краски позволяет батареям долгое время выглядеть аккуратно — покрытие прочное, легко очищается и моется обычными средствами.

У нас в продаже есть, как литые, так разборные модели радиаторов. Наши консультанты с радостью помогут вам определиться и выбрать подходящую модель оборудования.

Почему еще стоит обратиться к нам? Да потому что наш товар от самых надежных поставщиков, да еще и напрямую, а значит в разы дешевле. В «Газовом оборудовании» вы будете удивлены большим ассортиментом качественной продукции.

Ждем вас по адресу: Бердск, ул. Ленина, 90.

Телефон: 8-923-233-90-90

Источник: Раздел ООО "Газовое оборудование" на сайте Весь Бердск