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Магазин " Магия любви": Расстояния больше не существует!

08:35 02.11.2020 Фото: Интим-салон Магия любви
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Магия Любви» специализированный магазин товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья.

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Магия Любви» специализированный магазин товаров

Расстояния больше не существует!!!

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Magic VINI позволяет заниматься любовной игрой вне зависимости от того, как близко вы и ваш любимый мужчина!
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Для этого и создано уникальное приложение от Magic Motion.
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Оно позволяет получить доступ к игрушке (с разрешения пользователя) и управлять ею с любого уголка планеты.
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Так же есть интимный чат, доступный в приложении и игры, приносящие сексуальное удовлетворение.
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Используйте с Magic VINI дома, экспериментируя соло или вместе с любимым;
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на улице, получая удовольствие незаметно от посторонних глаз;
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на работе, романтичном свидании, прогулке,
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в длительной поездке без второй половинки.
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Игрушка подстраивается под каждого,
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умеет угодить,
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вызывать эйфорию,
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неудержимое желание,
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оргазм, приносит пользу отношениям и повышает здоровье.

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Она стильная и яркая, удобная в применении, по-настоящему умная.
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7 режимов (при работе без смартфона)
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Управление при помощи приложения Magic Motion для смартфона:
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синхронизация с музыкой, играми, голосом
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Супермощная вибрация
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Кроме того, пользуйтесь приложением, чтобы повысить функциональность, возможности гаджета.
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Так, с его помощью Вы или Ваша вторая половинка можете управлять смарт-вибратором голосом
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 или с помощью любимого музыкального трека, можно увеличить количество режимов, создав уникальный, подходящий именно Вам, просмотреть статистику использования игрушки.
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Ребристая поверхность на конце позволяет максимально точно массировать точку G или клитор.
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Длинный хвостик – помощник во время введения или извлечения гаджета.
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Единственная кнопка на хвостике удобна для управления, переключения режимов работы.
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Игрушка водонепроницаемая и компактная, поэтому может использоваться за пределами спальни.
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Ее удобно брать с собою в ванную комнату,
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на свидание с любимым человеком, в путешествие.
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Магия Любви» специализированный магазин товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья
Богатый ассортимент Презервативов вы найдете в Бердске по адресу :
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г.Бердск ул. Лелюха 13.
Ежедневно с 10-00 до 20-00
тел.8(383-41) 2-16-09
================================
Мы работаем с лицами старше 18+
ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008 ОГРНИП 305540235400021 
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Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск

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