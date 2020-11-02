Работаю в ТЦ до 19.00, а эскалатор стали выключать в 18.00. Я очень боюсь ходить по выключенному эскалатору!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Марина:

Работаю в одном из ТЦ г.Бердска. ТЦ работает до 19.00, распоряжением собственника эскалатор стали выключать в 18.00. Другие входы расположены далеко от эскалатора, и ими никто практически не пользуется из посетителей, поэтому охрана их закрывает очень рано. Ну и получается, что на момент моего ухода с работы, у меня остается только один выход - эскалатор! Я очень боюсь ходить по выключенному эскалатору! И также страшно наблюдать, как по нему передвигаются другие люди, в том числе пожилые, - с детьми и тяжелыми сумками. Одно дело, когда это происходит разово, другое дело, когда ежедневно! Это до первого несчастного случая! Какой существует норматив, по которому нельзя этого делать категорически? Или какой госорган за это отвечает? Посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться!