Вопрос Алле Дробинской: Почему беременных женщин направляют в городскую поликлинику для прохождения специалистов?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Надежда:

Хотелось бы через сайт задать вопрос главврачу города. Почему в сложившейся эпидемиологической обстановке в городе беременных женщин направляют в городскую поликлинику для прохождения специалистов: лор, офтальмолог, терапевт. Ведь это огромный риск поймать вирусную инфекцию. Неужели нельзя организовать прием данных специалистов в женской консультации по определённым дням. Пусть это будет раз в неделю или реже, ведь риск поймать вирус в ЖК в разы меньше. Прошу сделать это в ближайшее время иначе Вы вынуждаете женщин отказываться от прохождения этих специалистов. Ходить в поликлинику сейчас не безопасно, тем более беременным.