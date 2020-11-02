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Вопрос Алле Дробинской: Почему беременных женщин направляют в городскую поликлинику для прохождения специалистов?

08:33 02.11.2020
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Неужели нельзя организовать прием данных специалистов в женской консультации по определённым дням. Прошу сделать это в ближайшее время иначе Вы вынуждаете женщин отказываться от прохождения этих специалистов.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Надежда:

Хотелось бы через сайт задать вопрос главврачу города. Почему в сложившейся эпидемиологической обстановке в городе беременных женщин направляют в городскую поликлинику для прохождения специалистов: лор, офтальмолог, терапевт. Ведь это огромный риск поймать вирусную инфекцию. Неужели нельзя организовать прием данных специалистов в женской консультации по определённым дням. Пусть это будет раз в неделю или реже, ведь риск поймать вирус в ЖК в разы меньше. Прошу сделать это в ближайшее время иначе Вы вынуждаете женщин отказываться от прохождения этих специалистов. Ходить в поликлинику сейчас не безопасно, тем более беременным.

беременные вопрос женская консультация специалисты
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