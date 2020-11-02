Высказался о позиции России в отношении Карабаха Пашинян

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха.

Пашинян назвал абсурдными заявления об "ослаблении связей" с Россией

В вопросе стратегического союзника Армении у России нет нейтралитета, а Карабах - другое дело.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал абсурдными заявления о том, будто после его прихода к власти связи Армении с Россией, которые раньше были более близкими и союзническими, якобы ослабли, а его "большая ориентация на Запад изменила ситуацию". Об этом он сказал в ответ на соответствующий вопрос и просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о нейтралитете в карабахском вопросе.

"Это абсурдное обвинение. Потому что Россия как была стратегическим союзником Армении, так и продолжает оставаться стратегическим союзником Армении. В вопросе стратегического союзника Армении у России нет нейтралитета. Власти России и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Республикой Армения по обеспечению ее безопасности. В карабахском вопросе, как я уже говорил, Россия была сопредседателем, страной-посредником с момента образования Минской группы и, таким образом, обязана поддерживать определенный нейтралитет. И пока этот ее статус не изменился", - сказал Пашинян в ходе интервью.

В ответ на вопрос об отношениях с Западом и контактах с президентом США Дональдом Трампом с начала боевых действий в Карабахе глава армянского правительства напомнил, что у него были беседы и постоянные контакты с лидером Франции Эммануэлем Макроном, госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео, советником по безопасности президента США.

"В целом, мы работаем над тем, чтобы представить международному сообществу суть происходящего. А суть происходящего заключается в следующем, и мы должны с уверенностью сказать, что без подстрекательства Турции эта война не началась бы. И еще раз хочу констатировать, что Турция - и это уже международно признанный факт - завербовала наемников и террористов и перебросила их в зону конфликта. Высокопоставленные турецкие военнослужащие участвуют в войне против Карабаха, вооруженные силы Турции участвуют в войне против Карабаха, и хочу подчеркнуть, что это отнюдь не случайность", - сказал Пашинян.

Он выразил уверенность, что это проявление имперской политики Турции, которую она проводит в Сирии, Ираке, Средиземном море и на Южном Кавказе.

"Турция проводит политику восстановления Османской империи. И в свете того, что предпринимается сейчас экспансия на Средиземное море, Южный Кавказ, Сирию, Ирак, я не сомневаюсь, что и весь арабский мир рассматривается Турцией как потенциальные подданные Османской империи", - добавил премьер.

Пашинян не сомневается, что если международное сообщество, включая Европу и арабский мир, должным образом не оценят эту ситуацию и не отреагируют, то мир станет свидетелем реализации экспансионистской политики Турции также на юге. "И я рад, что есть много арабских стран, которые точно оценивают геополитическую ситуацию и принимают необходимые меры политического предотвращения и превентивные стратегические шаги", - заключил мысль армянский премьер.

Ранее сообщалось, что Турция с севера Сирии перебросила в Азербайджан наемников с целью их использования против Карабаха и Армении. Эти сведения подтвердили не только армянское и карабахское руководства, международные СМИ и зарубежные правозащитные организации, но также представители властей Сирии, Франции, России, США и др. Франция и Россия выразили обеспокоенность по поводу задействования боевиков из Сирии в боевых действиях, которые ведутся в зоне карабахского конфликта. У армянской стороны уже есть взятые в плен наемники, которых допросили, видео с их рассказами опубликованы.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха.

Напомним, США объявили о прекращении огня в Карабахе с 08:00 утра (по местному времени) 26 октября. Это - уже третья инициатива о гуманитарном перемирии. Прежние договоренности были нарушены азербайджанской стороной. Первая инициатива исходила от Москвы, перемирие должно было вступить в силу 10 октября. Вторая - от Парижа, но и 18 октября огонь не был прекращен. Третья договоренность достигнута в Вашингтоне, однако и она была нарушена.

Уточним, что речь идет не о новом соглашении о перемирии, а о реализации договоренности о прекращении огня, достигнутой 10 октября в Москве.

Источник: ru.armeniasputnik.am