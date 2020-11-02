Забирать детей из семьи разрешат по решению суда за 24 часа в России

Такая инициатива уже поддержана правительством и готовится к рассмотрению в Госдуме.

Документом предлагается внести изменения в ст. 77 Семейного кодекса РФ, закон «О полиции», а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс РФ новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью»

Госдума до конца года может принять законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью. Как выяснили «Известия», первое чтение документа пройдет уже в ноябре. Его поддерживает правительство, но критически настроена Общественная палата (ОП), где депутатам предлагают создать комиссию по доработке документа. По информации «Известий», с просьбой не принимать его в таком виде к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фракции оценивают законопроект неоднозначно. Эксперты считают, что общество может не понять эту инициативу.

В интересах детей

Как сообщила «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о порядке отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни) может быть принят до конца года. Его первое чтение, согласно плану законопроектной деятельности нижней палаты, пройдет 25 ноября.

— Наш комитет его поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы (депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. — «Известия») абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза. Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна, — рассказала «Известиям» парламентарий.

По ее словам, важно, что в законопроекте прописано: при вынесении решения об изъятии ребенка должны присутствовать органы опеки, так как это поможет избежать злоупотреблений.

— Это будет только помощь, чтобы таких детишек спасти. Думаю, что мы примем законопроект уже до конца года, — отметила депутат.

Документом предлагается внести изменения в ст. 77 Семейного кодекса РФ, закон «О полиции», а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс РФ новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». Как поясняют его авторы, в законодательстве уже существуют нормы, которые закрепляют административный порядок изъятия ребенка, однако сейчас такое решение принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо главы муниципального образования.

Этот порядок Павел Крашенинников и Андрей Клишас считают несовершенным и зачастую приводящим к произвольному вмешательству в дела семьи. Поэтому они предлагают изымать детей на основании решения районного суда, которое должно быть ускоренным и приниматься в течение 24 часов с момента подачи заявления органами опеки.

На законопроект с небольшими замечаниями уже дало положительный отзыв правительство (есть в распоряжении «Известий»). В нем в том числе кабмин предлагает еще больше сократить время рассмотрения таких дел судами, а также продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые будут в этом процессе задействованы.

Как выяснили «Известия», иной точки зрения, чем кабмин и профильный комитет Госдумы, придерживается Общественная палата и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которые, напротив, призывают не торопиться с принятием документа.

— Сразу после внесения законопроекта Общественная палата провела «нулевые чтения». В них приняли участие более 30 представителей общественных организаций, которые занимаются вопросами семейной политики, защиты прав семьи и детей. По результатам общественной экспертизы было подготовлено заключение, в котором признана необходимость существенной доработки законопроекта, так как, если он будет принят без доработки, это может привести к значительному росту нарушений прав семьи и детей, — пояснил «Известиям» глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.



По его словам, замечаний очень много, они изложены по 11 ключевым позициям.

— Уже на этапе согласования заключения стало известно, что Святейший патриарх Кирилл направил обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. В нем он указал на то, что наша комиссия высказалась за существенную доработку законопроекта, а также предложил провести его обсуждение с участием широкой общественности, — сообщил председатель комиссии палаты.

Законопроект очень резонансный, перед его рассмотрением в парламенте необходимо провести дополнительные консультации, а также создать специальную рабочую группу с участием общественных организаций и членов ОП, как предложено в заключении, отметил Рыбальченко.

В пресс-службе патриарха оперативно прокомментировать его позицию по этому законопроекту не смогли.

За и против

Во фракциях Госдумы к инициативе отнеслись неоднозначно.

— Мне кажется, отдавать такие решения на откуп судам, которые должны будут мгновенно установить, кто виноват, неправильно. Есть ли гарантия от оговоров и доносов на родителей или опекунов? Сейчас ребенок, если ему не будет нравиться, как его воспитывают, может заявить о побоях, на него уже и крикнуть нельзя. Лично я бы не стал этот законопроект поддерживать, потому что можно наделать очень много ошибок, — заявил «Известиям» зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

По его словам, в советское время таких проблем не было и государство в семейные дела не вмешивалось.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов также считает, что предложенные коллегами меры избыточны.

— Исходя из принятых поправок в Конституцию, нам нужно работать на укрепление семьи. Ведь ситуации могут быть разными. Спешить и за 24 часа отбирать у родителей ребенка — это слишком, — пояснил «Известиям» депутат.

Член фракции ЛДПР Александр Шерин, напротив, считает, что если решение об изъятии детей будет приниматься судами, а не органами опеки, как сейчас, то права детей будут защищены в большей степени.

— К сожалению, сегодня есть случаи, когда принимаются решения об изъятии детей на основании того, что мать обращается в различные инстанции за финансовой помощью. Это зачастую является основанием для лишения ее родительских прав. Думаю, что если будет решение суда, то его по крайней мере можно будет обжаловать и представить свои доводы и аргументы, — отметил парламентарий.

Он далек от мысли, что законопроект Клишаса и Крашенинникова будет использован в качестве механизма отъема детей у родителей.

Во фракции «Единой России» «Известиям» сообщили, что примут решение о том, как проголосуют за законопроект, ближе к дню рассмотрения Госдумой.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что общество уже высказало недовольство этой законодательной инициативой — против ее принятия был организован сбор подписей.

— Если не ошибаюсь, против нее выступило более 100 тыс. человек, — напомнил эксперт.

По его словам, логично, что против выступил патриарх Кирилл, так как церковь защищает семью и традиционные ценности. Калачев считает, что документ все-таки будет доработан с учетом предложений Общественной палаты и церкви.

Источник: Известия