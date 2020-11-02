Почему отпустили задержанного по подозрению в нападении на священника в Лионе?

Задержанного по подозрению в нападении на священника в Лионе отпустили

Мужчину, который ранее был задержан в рамках дела о нападении на священника во французском Лионе, отпустили на свободу. Об этом пишет Lyon Mag со ссылкой на заявление прокуратуры.

Отмечается, что в ходе расследования следователями не были обнаружены никакие доказательства, позволяющие привлечь мужчину к ответственности за совершение нападения.

Кроме того, медик, осмотрев задержанного, постановил, что его состояние здоровья не позволяет содержать его под стражей. Врач также добавил, что мужчина нуждается в госпитализации.

Нападение рядом с греческой церковью в Лионе произошло 31 октября, когда священник закрывал церковь. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся. В результате священник был тяжело ранен.