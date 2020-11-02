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Жесткий карантин из-за COVID-19 начался Германии

11:05 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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В отличие от весеннего, новый режим ограничений не предполагает закрытия школ и детских садов, власти настаивают, что они будут продолжать работать в нормальном режиме до тех пор, пока это возможно.

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В Германии вступил в силу режим карантина
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Германии с понедельника до конца месяца вводится режим локдауна для борьбы с распространением коронавируса.

О введении карантина 28 октября объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Объясняя необходимость нового общенационального режима жестких ограничений, она заявила, что хотя пока система здравоохранения справляется с ростом числа пациентов, через несколько недель ее возможности могут достичь своих границ.

Режим, в частности, предполагает закрытие театров, фитнес-клубов, ограничение контактов, туристических поездок, заведения общепита работают только на вынос или через сервис доставки, при этом школы и детские сады остаются открытыми, продолжат работу парикмахерские, магазины (с ограничением числа посетителей).

В отличие от весеннего, новый режим ограничений не предполагает закрытия школ и детских садов, власти настаивают, что они будут продолжать работать в нормальном режиме до тех пор, пока это возможно.

По данным на 1 ноября в Германии за сутки выявили почти 14,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.

Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 532 930 случаев заболевания коронавирусом и 10 481 летальный исход. Выздоровели более 355 тысяч заболевших.

Источник: РИА Новости

COVID-19 Германия коронавирус пандемия
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От редакции

Уже половина Европы на карантине?

Аноним, 02 ноября 2020 11:11
В американском варианте английского языка слово lockdown употребляется с 1970-х годов в значении
«строгая изоляция заключенных как мера безопасности после беспорядков».

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