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Сколько пожаров произошло за 11 месяцев 2020 в Бердске? Цифра и причины ужасают

11:04 02.11.2020, Алена Романцова Фото: МЧС НСО
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В 2019 году на начало ноября произошло 292 пожара. Главная причина - неосторожное обращение с огнем. Какова статистика 2020 года?

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Пожарные борются с огнем круглые сутки и круглый год

2 ноября на оперативном штабе выступил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бердску ГУ МЧС России по Новосибирской области Руслан Безносенко. Он рассказал о статистике пожаров.

- На 2 ноября 2019 года в Бердске было зарегистрировано 292 пожара, в 2020 году 227. По объектам экономики в прошлом году зарегистрировано 97 пожаров, в 2020 - 102, - рассказал Безносенко.

В 2019 году погибло 6 человек в пожарах, а в 2019 году - 1. Но травмировалось больше людей - в прошлом году обгорели 5 человек, в 2020 году - 11.

За прошедшую неделю в Бердске зарегистрирован 1 пожар - 28 октября в 14.51 в поселке Новом. Огонь вспыхнул в летней кухне - загорелся диван из-за неосторожного курения.

По итогам 9 месяцев основными причинами стали: неосторожное обращение с огнем - 29 пожаров. Также причина короткое замыкание электрооборудования - 24 пожара. На третьем месте по причинам поджог, таких возгораний случилось 15. 11 пожаров произошло из-за неправильного устройства дымохода печи. Будьте осторожны и берегите себя!

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