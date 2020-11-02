Сняла откровенный клип про дуальность человека танцовщица из Новосибирска

Юлианна Кобцева — родилась в новосибирском Академгородке в 1993 году. Девушка работала со многими известностями, а также выступала в шоу «Танцуют все» и «Танцы» на «ТНТ».

По словам Юлианны, ролик был снят одним дублем в Москве

Новосибирская танцовщица Юлианна Кобцева сняла видео с откровенным танцем. Юлианна танцует под песню «Shabrang» исполнительницы Sevdaliza.

По словам Юлианны, ролик был снят одним дублем в Москве. Его название с иранского означает — «невинный».

«Изначально название трека с иранского переводится как «невинный». Мне захотелось поиграть с трактовкой этого слова, с восприятием этого слова и задать такой вопрос: может ли невинность расцениваться как грех или как что-то со знаком минус», — рассказывает танцовщица.

Хореографию в клипе поставила сама Юлианна.

«Здесь идет такая некая дуальность самой атмосферы, потому что она выглядит, может, немного по-церковному, как место для исповеди, но при этом мое состояние, мой танец, мой взгляд, мои ощущения, они довольно противоположные», — сказала Юлианна. Она отметила, что хотела подчеркнуть дуальность восприятий, таких слов как грех и невинность, дав зрителю возможность самому интерпретировать эти понятия после просмотра видео.

Юлианна Кобцева — родилась в новосибирском Академгородке в 1993 году. Девушка работала со многими известностями, а также выступала в шоу «Танцуют все» и «Танцы» на «ТНТ».