Новую болезнь, убивающую мужчин, обнаружили ученые. Признаки опасного заболевания

Для синдрома VEXAS характерно наличие следующих симптомов: лихорадка, не имеющая объяснения, образование тромбов, воспалительные процессы в хрящевой и легочной ткани, а так же воспаление кровеносных сосудов.

Причиной развития данной симптоматики является наличие мутации в гене UBA1

Учёными из США обнаружено ранее не изученное опасное заболевание у мужчин, нередко заканчивающееся летальным исходом. Об этом сообщается на страницах издания NBC News.

В опубликованном американскими специалистами сообщении говорится, что данное заболевание, получившее название синдром VEXAS, уже унесло жизни около 40% заболевших мужчин.

Для синдрома VEXAS характерно наличие следующих симптомов: лихорадка, не имеющая объяснения, образование тромбов, воспалительные процессы в хрящевой и легочной ткани, а так же воспаление кровеносных сосудов.

В ходе проведения исследования, позволившего выявить VEXAS, учёные провели генетический анализ пациентов, имеющих аналогичные симптомы. В результате им удалось установить, что причиной развития данной симптоматики является наличие мутации в гене UBA1.

Экспертам пока удалось обнаружить лишь 50 мужчин, имеющих данную генетическую мутацию, но по их мнению, количество человек с синдромом VEXAS значительно больше.

“Мы надеемся, что полученные нами результаты исследования генома, помогут при подборе правильных методов лечения мужчин с этим новым генетическим заболеванием”, – прокомментировали учёные.