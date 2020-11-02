Назло жене: устроил взрыв на рынке ревнивец в маске Деда Мороза. СК возбудил дело

В какой-то момент граната разорвалась, в результате чего мужчина и двое находящихся рядом с ним получили раны.

СК возбудил уголовное дело после взрыва гранаты во Владимирской области

Следственный комитет по Владимирской области завел уголовное дело на 43-летнего жителя Коврова по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подозреваемый в ходе выяснения отношений на «Рынке Октябрьский» имел при себе гранату. В какой-то момент граната разорвалась, в результате чего мужчина и двое находящихся рядом с ним получили раны. Все пострадавшие доставлены в Ковровскую городскую больницу.

«Следователи и следователи-криминалисты проводят необходимые следственные действия, выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия также работает группа разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии», — сообщили в СК. Также сообщается, что на место происшествия прибыл руководитель следственного управления регионального СК Артем Кулаков.

Мужчина в костюме Деда Мороза взорвал гранату на рынке 1 ноября в ходе бытового конфликта. По предварительным данным, причиной конфликта могла стать ревность.