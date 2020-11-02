02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Назло жене: устроил взрыв на рынке ревнивец в маске Деда Мороза. СК возбудил дело

12:00 02.11.2020 Фото: podslushanokovrov1 / VK
0

В какой-то момент граната разорвалась, в результате чего мужчина и двое находящихся рядом с ним получили раны.

% name% title
СК возбудил уголовное дело после взрыва гранаты во Владимирской области

Следственный комитет по Владимирской области завел уголовное дело на 43-летнего жителя Коврова по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подозреваемый в ходе выяснения отношений на «Рынке Октябрьский» имел при себе гранату. В какой-то момент граната разорвалась, в результате чего мужчина и двое находящихся рядом с ним получили раны. Все пострадавшие доставлены в Ковровскую городскую больницу.

«Следователи и следователи-криминалисты проводят необходимые следственные действия, выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия также работает группа разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии», — сообщили в СК. Также сообщается, что на место происшествия прибыл руководитель следственного управления регионального СК Артем Кулаков.

Мужчина в костюме Деда Мороза взорвал гранату на рынке 1 ноября в ходе бытового конфликта. По предварительным данным, причиной конфликта могла стать ревность.

взрыв граната ревность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как его накажут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Евровидение 2021: Кто поедет от России?
12:25 02-11-2020
Евровидение 2021: Кто поедет от России?
Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 2 ноября в регионе. Статистика пугает
12:23 02-11-2020
Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 2 ноября в регионе. Статистика пугает
Сколько пациентов умерло за сутки на 2 ноября в регионе? Печальные цифры
12:20 02-11-2020
Сколько пациентов умерло за сутки на 2 ноября в регионе? Печальные цифры
Топ самых надёжных смартфонов 2020 года по отзывам покупателей
12:16 02-11-2020
Топ самых надёжных смартфонов 2020 года по отзывам покупателей
Массовый выброс анчоуса произошел у берегов Приморья
12:15 02-11-2020
Массовый выброс анчоуса произошел у берегов Приморья
10 лучших игр Steam: Terraria обошла «Ведьмак 3
12:03 02-11-2020
10 лучших игр Steam: Terraria обошла «Ведьмак 3
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
12:02 02-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскУпал кирпич с крыши церкви и разбил голову подростку в Бердске
12:02 02-11-2020
Упал кирпич с крыши церкви и разбил голову подростку в Бердске
Назло жене: устроил взрыв на рынке ревнивец в маске Деда Мороза. СК возбудил дело
12:00 02-11-2020
Назло жене: устроил взрыв на рынке ревнивец в маске Деда Мороза. СК возбудил дело
Лучший рецепт для посола и квашения капусты в ноябре 2020 года
11:50 02-11-2020
Лучший рецепт для посола и квашения капусты в ноябре 2020 года