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Сбежал из детсада в футболке и шортах 2-летний мальчик. Воспитатель не заметила. Смотрите видео побега

13:30 02.11.2020 Фото: ООО ТРК "Супер-Медиа"
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Ребенок выбежал на улицу в одной рубашке, шортах и сандалиях.

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Детский сад №7 (Канск)

На улице ребенка окружила стая агрессивных бродячих собак.
Возмутительный случай произошел в Канске. Там 2-летний мальчик убежал из детского сада, а на улице его чуть не искусали бродячие собаки. Ребенка спасли случайные прохожие. При этом воспитательница даже не заметила пропажи воспитанника.

Как сообщил канский телеканал "Лимон ТВ", мальчик выбежал на улицу в одной рубашке, шортах и сандалиях. Он добежал до ближайшей мусорки, где его окружила злобная стая из 5 больших собак. Крики ребенка и лай собак услышали две женщины, живущие рядом, они то и спасли мальчика, а потом привели его обратно в садик.

Почему все двери и калитка в садике оказались открытыми и почему мальчика никто не остановил — эти вопросы должна прояснить проверка, которую проведет городское управление образования.

детсад нападение собак побег
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