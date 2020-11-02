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Какой будет предстоящая зима, рассказал эксперт

13:45 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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По словам синоптика, прошлой зимой тепло было связано с переносом очень тёплых воздушных масс с запада и юго-запада.

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Вильфанд спрогнозировал холодную зиму

Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил  научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
“Все-таки очевидно, что она (грядущая зима - ред.) будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов”, - сообщил синоптик.

Он пояснил, что в прошлом году воздушные массы, которые сформировались над Атлантикой, практически всю зиму определяли режим погоды. Причем эти воздушные массы проникали не только в Европейскую часть страны, но и за Урал и глубже, в Азиатскую часть.

Синоптик отметил, что прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды. Однако отдельные процессы можно успешно прогнозировать. В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, а аномальным по теплу станет январь.

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От редакции

Ждете зиму?

Аноним, 02 ноября 2020 14:40
сам то эксперт в этом уверен ??

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