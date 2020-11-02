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Били стекла и шантажировали: поймали банду «черных» коллекторов в Новосибирске

13:22 02.11.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Следователем установлено 15 эпизодов вымогательства и 6 эпизодов – умышленного повреждения имущества.

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Завершено расследование уголовного дела по фактам вымогательства и умышленного уничтожения имущества

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению четырёх жителей Новосибирска в совершении вымогательства, сопряженного с повреждением чужого имущества в отношении граждан, проживающих на территории Новосибирской и Московской областей (ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В ходе предварительного следствия установлено, что в июле 2018 года 32-летний новосибирец создал организованную группу, в состав которой вошли трое жителей Новосибирска от 26 лет до 41 года. Представляясь коллекторским агенством, в сети Интернет подозреваемые размещали объявления о готовности оказать помощь гражданам по взысканию долгов. Для связи указывали вымышленные имена и абонентские номера, оформленные на посторонних лиц.

Осуществляя преступную деятельность, фигуранты собирали подробную информацию о потерпевших, их родственниках и знакомых, в том числе сведения о персональных данных, составе семьи, адресах проживания, контактных телефонах, местах работы, о наличии в собственности имущества. Потерпевшим фигуранты сообщали о том, что им известны подробные сведения о частной жизни, высказывали угрозы распространения ложных сведений, которые могут скомпрометировать и испортить их репутацию. Также организовывали заказ и доставку на адреса проживания граждан похоронных венков, наносили на стены подъездов различные надписи о якобы имеющихся у потерпевших задолженностях, повреждали стекла окон квартир и автомобилей. С целью оказания психологического давления организовывали слежку за потерпевшими.

Следователем установлено 15 эпизодов вымогательства и 6 эпизодов – умышленного повреждения имущества. Преступления были совершены с июня по ноябрь 2018 года. Потерпевшими стали 30 граждан – жители Новосибирской и Московской областей. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более 1 миллиона рублей.

По ходатайству следователя в отношении трёх обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарий Юлии Хабибуллиной

Источник: 54.мвд.рф

вымогательство коллектор
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От редакции

Вам звонили коллекторы?

Аноним, 02 ноября 2020 13:32
НВР:
Да! Причём я ни у кого ничего не занимал! Они до того оборзели, что звонили мне раз в час в любое время суток и рассказывали диктофоном-роботом, что в моём подъезде живёт "редиска", которая должна им денег!Чтоб эти шантажисты-вымогатели все сдохли.

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