Забрали из морга и похоронили спустя 10 месяцев после пожара на рынке “Центральный” тело арендатора Овчинникова его родные в Искитиме

Одна из арендаторов “освящала” свечой свой товар для лучших продаж - это могло стать причиной пожара. От свечи пламя перекинулось на вещи и загорелось все вокруг.

На пожаре рынка «Центральный» пострадали несколько человек, один погиб в огне

Смогли ли забрать из морга и похоронить погибшего в пожаре на рынке “Центральный” в Искитиме Анатолия Овчинникова родные? Этот вопрос выяснял у вдовы Овчинникова Елены "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, торговец шапками 9 месяцев находился в море из-за длительных экспертиз. Об этом рассказывала заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко, сообщали в Следственном комитете и Искитимском бюро судмедэкспертизы.

- Мужа я похоронила. Похороны прошли 9 октября, - рассказала супруга погибшего Елена Овчинникова 2 ноября "Курьер. Среда. Бердск".

Также напомним, СК озвучил заключение экспертизы о причинах пожара, где сгорел бизнес 200 предпринимателей. Причиной пожара на рынке Центральный в Искитиме стало неосторожное обращение с огнем. "Курьер. Среда. Бердск" стало известно из собственных источников, что причиной могло стать то, что одна из арендаторов “освящала” свечой свой товар для лучших продаж. От свечи пламя перекинулось на вещи и загорелось все вокруг.

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